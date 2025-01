VISIONI SARDE NEL MONDO - Il 7 ottobre quattro cortometraggi

sardi al Cineclub FEDIC Cagliari

Il Cineclub FEDIC Cagliari riportain cittą con due appuntamenti. Il primo č fissato per il 7 ottobre presso la Sala Cinema Arc in via Falzarego 35.A partire dalle 20:30 saranno presentati quattro film:- "INCAPPUCCIATI, FOSCHI" (Italia-Svezia, 13') di Nicola Camoglio. Premio miglior attore (Simeone Latini) a Visioni Corte International Short Film Festival - Gaeta;- "LA PUNIZIONE DEL PRETE" (Italia, 18') di Francesco Tomba e Chiara Tesser. Premio del Pubblico a "Visioni sarde 2023 - Viterbo. Progetto vincitore del premio "AVISA 10 - Antropologia Visioni in Sardegna" dell'ISRE - Nuoro;- "QUELLO CHE Č MIO" (Italia, 19') di Gianni Cesaraccio. Miglior cortometraggio Regionale e Premio Giuria Popolare al 13° Figari International Short Film Fest - Golfo Aranci. Primo premio "Visioni Sarde 2023 - Bologna;- "TILIPIRCHE" (Italia, 18') di Francesco Piras. Primo Premio Visioni Ambientali. Festival "Visioni Italiane " Ed. 2023 - Bologna. Premio Confartigianato a Corto Dorico Film Fest - Ancona. Menzione Speciale al Festival del Cinema Indipendente Europeo e del Mediterraneo - Catania. Unico cortometraggio italiano selezionato nel concorso internazionale del Festival du court métrage de Clermont-Ferrand. Evento Speciale, cortometraggio di chiusura della Settimana Internazionale della Critica della Biennale di VeneziaAlcuni autori e interpreti saranno presenti in sala.Il Cineclub FEDIC Cagliari č un'associazione culturale senza scopo di lucro aderente alla Federazione Italiana dei Cineclub che intende promuovere e favorire il cinema indipendente, svolgendo attivitą cinematografico-culturali attraverso proiezioni, dibattiti, produzioni video, concorsi e pubblicazioni.Nato all'inizio degli anni '50, sin dagli anni '60 realizza le proprie iniziative culturali a contatto con un'altra realtą culturale della Sardegna, la Cineteca Sarda - Societą Umanitaria, con la quale continua attivamente ad operare.Dal 2011 č Presidente del Cineclub il cagliaritano Pio Bruno, insegnante di lingua e civiltą francese. Socio del Cineclub dal 1995 anch'egli ogni tanto si cimenta nella realizzazione di video "amatoriali".L'itinerario nel mondo della rassegna Visioni sarde nel mondo č reso possibile grazie al sostegno fornito dall'Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito del programma annuale emigrazione 2023 di cui alla legge regionale n. 7 del 15 gennaio 1991.05/10/2024, 15:54