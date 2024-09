NEXO+ - Le uscite in streaming di ottobre 2024

30/09/2024, 14:07

A ottobre su Nexo+ la playlist ispirata ai toni e alle storie delicate dell’autunno e lo speciale Halloween tra Horror, Thriller e True Crime con le serie “Murders Maps” e “I delitti del treno”. Per gli amanti dell’arte arriva il docufilm sull’America di Hopper, per chi adora le grandi star spazio ai documentari di “Movie Talk”, per gli appassionati di musica i docufilm su Green Day, Fleetwood Mac, Talking Heads. Tra le novità anche “Le stelle non si spengono a Liverpool” con la candidata agli Oscar® Annette Bening ed il thriller investigativo “Out of Blue - Indagine pericolosa”.Dal 4 ottobreHopper. Una storia d’amore americanaRegia di Phil GrabskyCon Nicholas Day, Lucy Bland, Alan MossL’opera di Edward Hopper è tra le più riconoscibili in America: popolare, acclamata e misteriosa. Numerosi pittori, fotografi, registi e musicisti sono stati influenzati dalla sua arte, ma chi era realmente Hopper e come è riuscito a creare un così vasto corpus di opere? Questo film offre uno sguardo approfondito sull’arte di Hopper, la sua vita e le sue relazioni. Si esplorano gli esordi come illustratore, il sacrificio della moglie che ha rinunciato a una promettente carriera artistica per diventare la sua manager, il successo critico e commerciale e la personalità enigmatica che nascondeva dietro il suo pennello. Con interviste a esperti, estratti dai diari e una sorprendente riflessione visiva sulla vita americana.Dall’8 ottobreRiflessi d’autunnoAccogliamo la stagione più dorata dell’anno con una serie di film e documentari da gustare esattamente come si farebbe con una calda tazza di tè: dalla favola culinaria de “Le ricette della signora Toku” al delicato “Un bacio romantico - My Blueberry Nights”, fino al concerto imperdibile “Lucio Dalla - Tu non mi basti mai - Live in Tindari”, un’interpretazione delle più grandi canzoni del cantautore in chiave sinfonico-cameristica.Dal 10 ottobreMovie TalkTuffati nel dietro le quinte dello scintillante mondo Hollywoodiano. Con interviste approfondite a grandi attori e registi sulle loro esperienze sullo schermo e fuori, i documentari targati “Movie Talk” danno l’occasione di gettare uno sguardo esclusivo sui protagonisti del grande cinema.Charlize Theron – Movie TalkRegia di Lyndy SavillevCharlize Theron parla candidamente del suo lavoro in “Young Adult” e della preparazione necessaria per ruoli così impegnativi. Include anche dettagli dietro le quinte sul set del film. La sua variegata carriera viene esplorata nel dettaglio, coprendo la sua performance premiata con l’Oscar® in “Monster”, le avventure fantascientifiche in “Aeon Flux” e il ruolo nel remake d’azione di “The Italian Job”. Theron si distingue come un’attrice che si rivolge al mondo del cinema d’evasione, esprimendo la sua passione per il cinema indipendente e per l’interpretazione di personaggi “meno simpatici”.Sir Ben Kingsley – Movie TalkRegia di Lyndy SavilleMovie Talk celebra Sir Ben Kingsley, uno dei più grandi attori britannici. Durante l’intervista, scopriamo i suoi primi anni nel teatro e la perseveranza di Richard Attenborough nel lanciarlo nel ruolo di debutto come Gandhi. Dopo aver recitato nell’iconico film di Spielberg, “Schindler’s List” e aver completato il lavoro sul film di Scorsese “Hugo”, Kingsley condivide il suo amore per questi grandi registi e l’importanza che hanno avuto nella sua interpretazione di figure storiche. Viene inoltre approfondito il suo ruolo in “Bugsy” di Barry Levinson, dove ha recitato accanto a Warren Beatty.Kenneth Branagh – Movie TalkRegia di Lyndy SavilleUn’intervista con Kenneth Branagh, in cui l’attore, regista e produttore discute dei progetti che lo hanno visto protagonista e ripercorre la sua intera carriera. Lo show è presentato dalla legenda di Hollywood, Peter Bart.Danny De Vito – Movie TalkRegia di Lyndy SavilleL’arte di Danny DeVito raccontata in una ricca intervista con Peter Bart.Michael Mann – Movie TalkRegia di Lyndy SavilleMichael Mann si racconta a Peter Bart.Jonah Hill – Movie TalkRegia di Lyndy SavillePeter Bart intervista Jonah Hill ripercorrendone nel dettaglio l’intera carriera.Dal 17 ottobreI delitti del treno – Il primo assassino delle ferrovie inglesiRegia di Daniel KonturCon Nicholas DayNel 1864, il corpo di un ricco banchiere, Thomas Briggs, fu trovato sui binari tra le stazioni di Bow e Hackney Wick a Londra. La sua morte, però, non era stata un incidente, ma il primo omicidio avvenuto su una ferrovia britannica.I delitti del treno – Il corpo nel tunnelRegia di Daniel KonturCon Nicholas DayPercy Lefroy Mapleton era un giovane scrittore di talento, ma allo stesso tempo un bugiardo, un ladro e un visionario. Nel 1881, si innamorò di una bellissima attrice teatrale e, convinto che fossero destinati a stare insieme, ideò un’elaborata truffa per cercare di conquistare il suo cuore.I delitti del treno – L’assassino della poliziaRegia di Daniel KonturCon Nicholas DayNel 1895, due poliziotti ferroviari intercettarono una banda di ladri in uno scalo merci a Wigan. Ne derivò una violenta rissa. Durante lo scontro, il detective sergente Robert Kidd fu accoltellato a morte. Fu la prima volta che un agente di polizia ferroviaria veniva ucciso in servizio.Dal 15 ottobreLe stelle non si spengono a LiverpoolRegia di Paul McGuiganCon Annette Bening, Jamie Bell, Julie Walters, Vanessa RedgraveLa vera storia di Paul Turner che, all’età di 28 anni, durante uno spettacolo, incontra la diva, vincitrice di un Oscar® Gloria Grahame (Annette Bening). Nonostante i 30 anni di differenza, nasce una relazione sentimentale che dura due anni. A distanza di un anno dalla rottura, lei si ammala gravemente e si rifugia nella casa dei familiari di Paul a Liverpool.Dal 18 ottobreAspettando HalloweenPorte sul buioApriamo una porta sul mondo dell’orrore e del brivido con uno speciale dedicato alla notte delle streghe: tra creature extraterrestri, inquietanti serial killer, rituali e atmosfere spettrali la paura fa novanta su Nexo+! Tra i titoli: “The Void – Il vuoto”, “Luci nella Notte”, “Under the Skin”, “In Fabric”…Dal 22 ottobreMuhammad Ali - Icone del nostro tempoRegia di Edward CotterillCon Edward CotterillL'iconica immagine di Muhammad Ali come martire per la causa della libertà, sia contro la guerra in Vietnam sia a favore del movimento dei diritti civili: è quella che lo ritrae come San Sebastiano sulla rivista Esquire. Partiamo da qui per ricostruire la storia di uno sportivo diventato leggenda.Dal 23 ottobreGreen Day – Rock LegendsRegia di Lyndy SavilleI Green Day hanno debuttato sulla scena punk californiana come Sweet Children. Gli amici Billy Joe Armstrong e Mike Dirnt hanno fondato la band quando avevano solo quindici anni, esibendosi in concerti in tutto lo stato. Col tempo, sono diventati una delle band più rappresentative del punk rock.Fleetwood Mac – Rock LegendsRegia di Lyndy SavilleI Fleetwood Mac sono una band che ha attraversato numerosi cambiamenti di formazione e stili musicali. Nati inizialmente come gruppo blues guidato da Peter Green, hanno ottenuto un successo internazionale con l'arrivo di Stevie Nicks e Lindsey Buckingham. Il loro album più iconico, "Rumours", cattura le tensioni personali tra i membri della band e diventa un capolavoro della musica pop. Influenzati da new wave e punk nel loro album "Tusk", i Fleetwood Mac hanno dimostrato la loro versatilità e innovazione musicale.Radiohead – Rock LegendsRegia di Lyndy SavilleI Radiohead si sono formati alla Abingdon School nell’Oxfordshire. Dopo aver suonato in vari eventi locali, inizialmente conosciuti come On A Friday, la band firma un contratto con la EMI. Collabora con il produttore grunge Paul Kolderie per il primo singolo, "Creep". Nel 2011 arriva "The King of Limbs", che nasce grazie a nuove tecniche di registrazione. Considerati la band più influente dell'era moderna, i Radiohead aperto la strada a gruppi come i Coldplay. Il documentario include materiale d'archivio, video musicali come "No Surprises" e "Lotus Flower", insieme a preziosi approfondimenti di critici musicali e giornalisti, tra cui Michael Bonner (Uncut Magazine), Hamish MacBain (Shortlist) e John Aizlewood (Evening Standard).New Order – Rock LegendsRegia di Lyndy SavilleI New Order sono considerati una delle band più influenti e acclamate della loro generazione, riuscendo a mescolare elementi di dance e punk per ottenere un successo internazionale e vendere milioni di copie. Formatisi dopo la tragica scomparsa dei Joy Division, pionieri del post-punk, hanno debuttato nel 1981 con l'album "Movement" sotto l'etichetta Factory Records. Da lì, hanno continuato a sperimentare il loro sound con "Power, Corruption & Lies". Il loro celebre singolo "Blue Monday" è diventato il 12 pollici più venduto di sempre. Nel 2013, hanno rilasciato "Lost Sirens", una raccolta di brani scritti insieme a Hook, che include materiali d'archivio e video musicali come "Crystal" e "Republic". Il lavoro della band è stato analizzato da critici musicali come John Aizlewood (Evening Standard), Danielle Perry (XFM), Will Hodgkinson (The Times) e Camilla Pia (BBC Radio 6).The Police – Rock LegendsRegia di Lyndy SavilleNati a Londra nel 1977 e composti da Sting (voce principale e basso), Andy Summers (chitarra) e Stewart Copeland (batteria e percussioni), i Police hanno raggiunto la popolarità globale tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, diventando uno dei primi gruppi new wave a conquistare il successo mainstream, con un sound che mescolava rock, punk, reggae e jazz. Sebbene si siano sciolti nel 1986, si sono riuniti per un tour mondiale nel 2007, concluso nell'agosto del 2008. Recentemente, critici musicali di rilievo stanno rianalizzando la loro carriera, mettendo in evidenza il loro impatto duraturo sulla musica contemporanea.Creedence Clearwater – Rock LegendsRegia di Lyndy SavilleGrazie alla voce unica e potente di John Fogerty e alla sua capacità di creare melodie memorabili, i Creedence Clearwater Revival si sono affermati come la band di singoli più rappresentativa della fine degli anni '60 e dell'inizio degli anni '70. Attualmente, i principali critici musicali stanno rivisitando e rinnovando l'attenzione sulla loro carriera, evidenziando l'impatto duraturo della loro musica.Talking Heads – Rock LegendsRegia di Lyndy SavilleRock band americana formata nel 1975 a New York City e attiva fino al 1991, i Talking Heads erano composti da David Byrne, Chris Frantz, Tina Weymouth e Jerry Harrison e hanno segnato per sempre la storia del rock.Aretha Franklin – Rock LegendsRegia di Lyndy SavilleAretha Franklin nacque a Memphis, Tennessee, nel 1942. Cantante e pianista di grande talento, iniziò la sua carriera esibendosi nello spettacolo itinerante di evangelizzazione di suo padre. Dopo un periodo con la Columbia Records, nel 1967 firmò con la Atlantic Records, dove raggiunse il successo commerciale e la fama con brani iconici come "Respect", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Spanish Harlem" e "Think". Alla fine degli anni '60, il suo dominio nelle classifiche le valse il titolo di Regina del Soul, facendola diventare anche un simbolo dell'empowerment nero durante il Movimento per i Diritti Civili.Dal 24 ottobreMurders Maps - Terrore nei ruggenti anni ’20Regia di Danuel KonturCon Nicholas DayGli amanti Edith Thompson e Frederick Bywaters furono condannati per l'omicidio del marito di Edith. Il loro caso scosse profondamente la società inglese in un'epoca di grandi trasformazioni, evidenziando l'orrore della pena di morte.Murder Maps - Amelia Dyer. L’assassina di bambiniRegia di Danuel KonturCon Nicholas DayLa vicenda di Amelia Dyer, che nel periodo vittoriano uccise tra i 200 e i 400 bambini, rappresenta uno dei capitoli più oscuri della storia della criminalità.Dal 28 ottobreOut of Blue - Indagine pericolosaRegia di Carol MorleyCon Patricia Clarkson, Toby Jones, Jacki WaverLa detective Mike Hoolihan indaga sull'omicidio di un famoso astrofisico. Durante le indagini, l'investigatrice si ritrova alle prese con domande esistenziali e segreti cosmici che mettono in dubbio la sua stessa comprensione della realtà...Dal 29 ottobreAlla scoperta di BuñuelRegia di Lyndy SavilleLuis Buñuel, considerato il padre del surrealismo cinematografico, fece il suo debutto nel 1929 con "Un Chien Andalou", realizzato in collaborazione con Salvador Dalí. Regista raffinato e controverso, nel 1930 realizzò "L'Âge d'Or", un film provocatorio che attaccava la chiesa e la borghesia. Nel corso della sua carriera, Buñuel vinse numerosi premi, tra cui quello per il miglior regista al Festival di Cannes per "Los Olvidados" (1950) e la Palma d'Oro per "Viridiana" (1961), un film che fu censurato nella natale Spagna. Successivamente, la sua carriera si spostò in Francia, dove diresse opere come "Il diario di una cameriera" con attrici del calibro di Jeanne Moreau e Catherine Deneuve. La carriera di Buñuel si estese per sei decenni. Il suo approccio innovativo al cinema ha creato alcune delle immagini più originali e sconvolgenti mai viste sul grande schermo.