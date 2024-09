VISIONI SARDE 30 - I vincitori

28/09/2024, 10:59

Grande successo per il gran finale diche si è tenuto a Roma presso il cinema Farnese di Campo de' Fiori." di Salvatore Cubeddu , Elio Turno Arthemalle ha vinto il. Il film si è aggiudicato anche il. Un vero trionfo per un cortometraggio in lingua sarda prodotto da Terra de Punt e Teatro Impossibile.Nella motivazione si legge: "".La giuria,composta da Paola Cireddu, Simonetta Columbu, Peter Marcias, Gino Marielli, Simone Pisano, Raffaele Rivieccio, Luca Telese ha assegnato a "" anche ilcon la seguente motivazione: "Per il resto si ha talora l’impressione di trovarsi davanti a professionisti di una sorta di lingua liturgica che, anche quando non userebbero il sardo nella quotidianità, se ne servono consapevolmente e efficacemente ricercando moduli espressivi drammatici e asciutti allo stesso tempo ".Laè stata tributata adi Carolina Melis "".Le due pellicole, insieme a AMARE ANCORA di Giuseppe Carrieri, COME SIAMO DIVENTATI di Christiano Pahler, FRATELLI di Matteo Manunta, MIO BABBO È SUPERMAN di Giovanni Maria D'Angelo, S62 di Niccolò Biressi, IL SERVO PASTORE NON DORME DI NOTTE di Arianna Lodeserto, SHAKESPEARE IN SMOKE di Francesco Cocco formeranno la rassegna itinerante "" destinata a girare nelle capitali dei cinque continenti nel 2025La serata finale si è tenuta a Roma presso lo storico cinema Farnese con la perfetta organizzazione di Anna Di Martino , direttrice di Visioni Italiane della Cineteca di Bologna.I circoli Sardas Domus di Civitavecchia , Giuseppe Dessì di Vercelli e Acrase di Roma hanno sostenuto la manifestazione abilmente coordinati da Enzo Cugusi.