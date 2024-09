27/09/2024, 21:13

Dal 28 settembre al 6 ottobre 2024 a Quartu Sant’Elena si terrà la, rassegna cinematografica internazionale (a ingresso gratuito) con la direzione artistica del regista e produttore Marco Oppo.Quattro giornate - nella Sala Affreschi dell’ex Convento dei Cappuccini di Quartu Sant’Elena - dedicate alla proiezione di quasi cinquanta cortometraggi e video musicali provenienti da tutto il mondo, con lo scopo di diffondere e confrontare cultura e culture differenti per valorizzare lo scambio e la crescita artistica isolana." - dichiara, direttore artistico della manifestazione: "".Finalità della manifestazione è la sensibilizzazione, dalle “fasce anagrafiche“ più giovani fino a quelle più avanzate, con l’obiettivo di attrarre pubblico e turisti per opere cinematografiche di alto livello realizzate in Sardegna. Il punto di forza principale della manifestazione è rappresentato dall’essere costantemente orientata alla lettura dei tempi, quindi sostanzialmente diversa in ogni edizione e in grado, grazie a questo, di coinvolgere pubblico e autori sempre nuovi ed eterogenei.Laè organizzata dall’omonima associazione, attiva da oltre 8 anni nel campo culturale e dell’audiovisivo come organizzatore di festival, attività culturali in genere e produttore di opere audiovisive internazionali (lungometraggi, cortometraggi, videoclip musicali, album discografici e spot),con il contributo del Comune di Quartu Sant’Elena. Partner della rassegna sono La Cineteca Sarda Società Umanitaria e L’Associazione Cornucopia.La rassegna vivrà la sua anteprima domani (sabato 28 settembre) a partire dalle 18.15 nella Sala Affreschi dell’ex Convento dei Cappuccini di Quartu Sant’Elena. In successione, verranno proiettati “” di Gerard Cuq, “” di Ignazio Vacca, “” di Abbas Tahaie, “Love stuck” di Sandro Demelas, “” di OnurYagiz, "" di Lorenzo Atzei, “” di MojtabaBaheshmat, “” di Roberta Mei, “” di Roberto Achenza, “” di Marta Socha, “” di Christiano Pahler, “” di Monique Van Kerkhof e Bo Oudendijk, “” di Simone Paderi, “” di Meri Dishnica, “” di Giuseppe Carrieri e Gonçalo Claro Da Fonseca, “Ink painting” di Mansour Salavati e “” di Fabrizio Arrigo.Venerdì 4 ottobre si proseguirà, sempre dalle 18.15, con “” di Rene Nuijens, “” di Mario Mariani, “” di Marina Resta, “” di Johnny Fort, “” di Maria Fajri, “” di Giuseppe Carrieri e Gonçalo Claro Da Fonseca, “The fight of Tancredi and Clorinda - Maria Paola Viano” di Emanuel Cossu, "" di Emanuel Cossu, “” di Antonio Malfitano, “” di Roberta D'Aprile, “” di Valerio Armati e Nina Baratta e “” di Mohammad Hossein Soleimani.Il penultimo giorno della rassegna si aprirà sabato 5 ottobre alle 18.15 con “di Susana Abreu, “” di Daniel Meguela e Valentino Canale, “” di Gino Maria Pennacchi, “” di Mary Amrahimi, “” di Antonello Pisano Murgia, “” di Niccolò Biressi, "" di Denise Pasquavaglio, “”di Maria Luisa Businco, “” di Alessio Cuboni”, e alle 21.30 la proiezione fuori concorso della pellicola “” di Enrico Pau, con la partecipazione del regista e di Antioco Floris (professore di Cinema all’Università degli Studi di Cagliari, direttore del Celcam, critico cinematografico e produttore).Il sipario sulla quarta edizione delcalerà domenica 6 ottobre: dalle 18.30 saranno ancora tante le proiezioni, aperte da “” di Nina Barnini, “”, di Peter Looles, “” di Erica Yvonne Terenziani, “” di David Durán, “” di Hamid Saberi, “” di Alessandro Negrini, “” di Paolo Carboni, “” di Andrea Andolina e “” di Marilena Pisciella e Cristina Nunez. Alla fine della serata, come consuetudine, si terrà la proclamazione e premiazione dei vincitori.