FESTA DEL CINEMA DI ROMA 19 - Rai Fiction presenta tre titoli alla kermesse romana

Le nuove vicende di Elena e Lila, ormai adulte; la storia di un’icona della Tv italiana e quella di un personaggio nato dalla penna di Alexandre Dumas. Rai Fiction porta in anteprima allatre titoli evento: “”, “” e “”.Tratta dai romanzi best seller di Elena Ferrante, saga che ha conquistato il primo posto nella classifica dei 100 migliori libri del 21° secolo secondo il New York Times, la fiction “” segue la vita di Elena Greco e della sua migliore amica Raffaella, “Lila” Cerullo, in un racconto che abbraccia sessant’anni di storia personale e del nostro Paese e le vede prima bambine in una Napoli degli anni ‘50 e poi crescere e diventare adulte, negli anni ‘80, in una società segnata da decenni di violenza politica e disordini sociali. La quarta parte della tetralogia, “Storia della bambina perduta” approfondisce gli anni adulti delle due protagoniste: tra maternità, tradimenti, minacce, sparizioni e disastri naturali, Elena and Lila si ritroveranno ancora una volta a vivere nello stesso quartiere. Già presentata in anteprima mondiale al Moma di New York lo scorso agosto, la serie è l’ultimo capitolo della storia e sarà trasmessa su Rai 1 da lunedì 11 novembre in prima serata in 5 appuntamenti.Scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo e interpretata da Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni, con la regia di Laura Bispuri, la serie è prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment.È, invece, ispirata dal libro ““di Mike Bongiorno, la miniserie “”, in onda su Rai 1 in due serate, lunedì 21 e martedì 22 ottobre 2024. A cento anni dalla nascita e a settanta dall’inizio delle trasmissioni televisive in Italia, la fiction vuole celebrare Bongiorno, ricordare la sua carriera irripetibile, ma raccontare anche la parte più intima: spigliato e sorridente di fronte alle telecamere, riservato e silenzioso nella vita privata. Un uomo coraggioso e determinato che ha trascorso due anni della sua gioventù in prigione e nei lager nazisti. Divisa fra Stati Uniti e Italia, fra padre e madre, fra guerra e ricostruzione, la vita di Mike diventa specchio della storia italiana.Nel cast, Claudio Gioè, Paolo Pierobon, Valentina Romani, Elia Nuzzolo, Massimo De Lorenzo, Augusto Fornari, Sandra Ceccarelli e con Tomas Arana nel ruolo di Philip Bongiorno, e con Clotilde Sabatino. La regia è di Giuseppe Bonito. Una coproduzione Rai Fiction - Viola Film, prodotta da Alessandro Passadore.”, infine, è tratto dal celeberrimo romanzo omonimo di Alexandre Dumas ed è una grande coproduzione internazionale che riporta in tv una storia di coraggio e vendetta. Fresco di nomina a capitano e in procinto di sposarsi con la donna della sua vita, il futuro di Edmond Dantès viene travolto dall’avidità e dalle mire di tre uomini egoisti. Accusato di essere un bonapartista, arrestato e imprigionato nel Castello d’If, la più temibile delle carceri, dopo anni di isolamento, Edmond incontra l’abate Faria, prigioniero sull’isola, che condivide con lui il suo vasto sapere e gli rivela l’esatta ubicazione di un tesoro nascosto. Quando Edmond finalmente riesce a fuggire, trova il tesoro e si trasforma nel misterioso conte di Montecristo e inizia la sua missione: vendicarsi dei tre uomini che vent’anni prima lo hanno tradito.Scritta da Sandro Petraglia, Lorenzo Bagnatori, Eleonora Bordi, Michela Straniero, Greg Latter, la serie in quattro serate è interpretata da un cast internazionale: Sam Claflin, Mikkel Boe Følsgaard, Ana Girardot, Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession, Harry Taurasi, Poppy Corby Tuech, Nicolas Maupas, Amaryllis August, Jason Barnett e Jeremy Irons nel ruolo dell’abate Faria. La regia è di Bille August.Prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra con Max Gusberti per Palomar in collaborazione con Demd Productions e in collaborazione con Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights e Entourage.