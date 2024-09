ALICE NELLA CITTA' 22 - Primi titoli e highlights

20/09/2024, 13:33

Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata ai giovani, alla scoperta del talento e agli esordi, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 16 al 27 ottobre 2024, annuncia i primi titoli e highlights della sua ventiduesima edizione.A dare il via alla programmazione di Alice nella città alcuni eventi del ciclo "", tra i quali, l'omaggio a Christopher Reeve, in occasione del ventesimo anniversario della sua morte con la proiezione speciale dell'atteso documentario "" dei registi Ian Bonhôte e Peter Ettedgui. L'evento si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 20.30 al Cinema Adriano di Roma alla presenza dei due registi Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, e di Matthew Reeve, figlio di Christopher Reeve." offre un ritratto intimo della vita di Reeve, con immagini inedite, interviste ai tre figli William, Matthew e Alexandra e testimonianze di grandi attori hollywoodiani che erano colleghi e amici di Reeve come Susan Sarandon, Glenn Close e Robin Williams, al quale era legatissimo, che ne descrivono il percorso personale e professionale.La preapertura di Alice nella città e della Festa del Cinema di Roma è affidata all'anteprima di "Megalopolis" di Francis Ford Coppola lunedì 14 ottobre negli iconici Studi di Cinecittà, grazie al Ministero della Cultura. Distribuito in Italia dalla Eagle Pictures di Tarak Ben Ammar, il film sarà introdotto dallo stesso Coppola.Il giorno successivo, martedì 15 ottobre alle ore 18.00, Francis Ford Coppola incontrerà le giurie di Alice nella città, gli studenti delle scuole di cinema, il pubblico e gli accreditati presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica: durante l'incontro, organizzato da Alice nella città in collaborazione con la Festa del Cinema, il regista ripercorrerà gli oltre sessant'anni di carriera che l'hanno reso uno dei Maestri più importanti e celebrati della Settima Arte. Lo stesso giorno, il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, riceverà Coppola in Campidoglio per dedicargli uno speciale tributo della città.Tra le anteprime in coproduzione con la Festa del Cinema di Roma anche "Andrea Spezzacatena - Questo sono io" di Margherita Ferri che racconta la storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che nel 2012 si tolse la vita dopo aver subito atti di bullismo e cyberbullismo e "100 di questi anni" film collettivo composto da otto cortometraggi, diretti da protagonisti della commedia italiana contemporanea, Michela Andreozzi, Max Bruno, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Francesca Mazzoleni, Susanna Nicchiarelli, Rocco Papaleo e Sydney Sibilia e che celebrano i 100 anni dell'Archivio Luce ripercorrendo i classici filoni della commedia all'italiana e utilizzando le immagini di repertorio dell'Archivio.In coproduzione con Festa del Cinema di Roma100 DI QUESTI ANNIdi Michela Andreozzi, Max Bruno, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Francesca Mazzoleni, Rocco Papaleo, Sydney Sibilia, Italia, 2024, 80'Cast: Rocco Papaleo, Valerio Aprea, Claudia Gerini, Paola Minaccioni, Carlo De Ruggieri, Maria Chiara Giannetta, Claudia Zanella, Roberta Capizzi, Paolo Calabresi, Francesco Leo e Federico Maria GalanteL'Archivio Luce, uno degli archivi cinematografici e fotografici più prestigiosi al mondo, celebra il suo centesimo compleanno con un'iniziativa unica: un film a episodi composto da otto cortometraggi, diretti dai protagonisti della commedia italiana contemporanea, Michela Andreozzi, Max Bruno, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Francesca Mazzoleni, Rocco Papaleo e Sydney Sibilia. Il risultato è anzitutto un omaggio divertito allegro e variegato a un secolo di memoria audiovisiva. Ma è anche un modo creativo per esplorare e reinterpretare il ricco patrimonio di immagini del nostro Paese. Merito anche di interpreti del calibro di Valerio Aprea, Carlo De Ruggieri, Federico Maria Galante, Claudia Gerini, Maria Chiara Giannetta, Paola Minaccioni, Vincenzo Nemolato e lo stesso Papaleo.