IL PARADISO DELLE SIGNORE - Una mostra a Roma per festeggiare la millesima puntata

20/09/2024, 09:40

Verso la puntata numero mille: per festeggiare il traguardo che sarà raggiunto il prossimo 4 ottobre, “”, si mette “” a Roma dal 24 settembre al 6 ottobre 2024, dalle 15.00 alle 21.00 con ingresso gratuito, nello spazio espositivo di Palazzo Velli, in Piazza Sant'Egidio 10, nel cuore di Trastevere. Un percorso espositivo unico e immersivo pensato per tutti i fan delle serie. un viaggio attraverso curiosità, fotografie di scena, creazioni originali, incontri con il cast e l’esposizione di 35 abiti, tra i più iconici realizzati appositamente per le serie prime time e daily. Poste Italiane, inoltre, celebrerà “Il Paradiso delle Signore” con uno speciale annullo filatelico dedicato alle 1000 puntate.Nell’esposizione, la serie daily di Rai 1 leader negli ascolti per la prima volta apre le sue porte al pubblico per raccontare con un grande evento che rilegge la Storia del Paese attraverso le vicende del grande magazzino più amato d’Italia.Nelle due stagioni in onda in prima serata e nel corso delle 7 stagioni daily, “e” ha prestato grande attenzione all’evoluzione della moda e dei costumi e all’immagine di una femminilità sempre più moderna e libera. Grazie al lavoro del laboratorio sartoriale - quasi 20 persone, coordinate dalla costumista Pamela Fortinovo – la serie ha raccontato questo passaggio confezionando dagli abiti eleganti a “tubo” a quelli a “trapezio”, dagli abiti funzionali per la casa o per il lavoro ai classici vestiti da sposa fino ad arrivare all’avvento dei primi materiali plastici e alla rivoluzionaria minigonna di Mary Quant.Oltre a questo,"" ha raccontato la vita, le personalità e gli avvenimenti di un decennio compreso tra il 1956 e 1966. In particolare, grazie alla perfetta corrispondenza tra il giorno della messa in onda e il giorno dell’anno in cui la serie è ambientata - unico caso al mondo - ne “Il Paradiso delle Signore” sono stati rivissuti dai personaggi avvenimenti che vanno dall’invasione dell’Ungheria alle celebrazioni della Liberazione, dall’epopea delle 1000 Miglia alle Olimpiadi di Roma, dalla morte di Fausto Coppi all’assassinio di JFK, dall’inaugurazione dell’Autostrada del Sole a quella del traforo del Monte Bianco, dalla tragedia del Vajont all’Oscar a Fellini per “8 e ½”.Nel racconto del “” sono entrati anche i volti e le trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione italiana: la ricostruzione di “Lascia e Raddoppia?”, la nascita di Carosello, gli omaggi a Enza Sampò e Rosanna Vaudetti, “Il Musichiere”, il Festival di Sanremo, Alberto Manzi e il suo “Non è mai troppo tardi” e, nella stagione attualmente in onda, lo Zecchino d’oro.” offre a tutti i fan la possibilità di vivere in prima persona l’esperienza in due ambienti emblematici della serie: uno spazio immersivo nella galleria del Paradiso e lo spazio “Circolo”, dove sono previsti quotidianamente incontri con attori, autori, registi, tecnici e produttori della fortunata serie. Non mancherà l’angolo social per i selfie dei fan.” si conferma la serie daily leader degli ascolti, non solo su Rai 1, dove la sesta stagione ha ottenuto una media di oltre 1,7 milioni di telespettatori con il 19,4% di share (periodo: 11 settembre 2023 - 22 aprile 2024) ma anche su Raiplay dove nel periodo 1° gennaio -15 settembre 2024 ha raggiunto 19 mln di TTS – totale tempo speso e 53 mln di LS – visualizzazioni. La serie, apprezzata anche all’estero, è stata venduta in oltre 70 paesi, tra cui Usa, America Latina, Spagna, Giappone, Filippine, Portogallo e Grecia.