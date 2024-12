CINEMA&IMPRESA FESTIVAL - A Verona dal 18 al 21 settembre

Si inaugura dal 18 al 21 settembre a Verona la prima edizione del, l’appuntamento ideato e diretto da Francesca Pedrazza Gorlero per celebrare il suggestivo incontro fra creatività e business nell'industria cinematografica. Nato sotto l’egida del Verona Green Movie Land il Festival - che si dividerà fra Università Dipartimento scienze giuridiche, Camera di Commercio, la Biblioteca Capitolare, Vecomp spa - punta a centrare l’attenzione sul valore dell’economia dell’audiovisivo come strumento di marketing territoriale con l’obiettivo, fra l’altro, di fare del territorio una meta di produzioni all’insegna di sostenibilità e inclusione. Il progetto è realizzato con il sostegno della Camera di Commercio di Verona, con la collaborazione di WIFTM (WOMEN IN FILM TELEVISION&MEDIA) e del Laboratorio Diritto e Cinema - IUS FICTION del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona.In programma proiezioni, tavole rotonde e workshop guidati da esperti del settore su temi come il finanziamento dei film, le strategie di distribuzione, il marketing e il branding, la tecnologia e l'innovazione e il futuro del cinema nell'era digitale. Dedicato a registi ed imprenditori dell’audiovisivo ma non solo, il Festival Cinema&Impresa vuole porsi come faro per muoversi con competenza nel complesso panorama del business cinematografico. Centrale il ruolo del networking: non quindi un calendario di passivi incontri frontali, ma anche e soprattutto un momento di confronto sull’attualità dei problemi e delle soluzioni.“Mettere a confronto - ci spiega Francesca Pedrazza Gorlero - senza pregiudizi creatività e impresa è oggi un atto dovuto e necessario. In una sinergia che offre prospettive impensate, sostenendo la dignità, anche economica, della creazione artistica ed elevando, anche grazie all’arte, l’impresa, la sua narrazione e il suo territorio. Il connubio fra creatività, audiovisivo e impresa diventa magicamente più comprensibile quando ci mettiamo nell’ottica del valore della sostenibilità: ed è su questo presupposto che abbiamo disegnato un progetto che è anche un tavolo di lavoro e di confronto”.Più nel dettaglio: tre le sezioni e gli approcci in cui si dipana il programma, tre declinazioni dello stesso nucleo giocando sul ponte che connette le due parole “cinema” e “impresa” che sono modulate, nel verbo “è”, nella congiunzione “e”, della preposizione “di”: perchè della Settima Arte possiamo dire che il Cinema è Impresa, ma anche scoprire i rapporti di Cinema & Impresa o il taglio che ne fa Cinema di Impresa.Con Cinema è Impresa si affrontano quindi - attraverso tavole rotonde, panel e workshop guidati da esperti del settore - argomenti come il finanziamento dei film, le strategie di distribuzione, il marketing e il branding, la tecnologia e l’innovazione e il futuro del cinema nell’era della sostenibilità e dell’AI: informazioni preziose e conoscenze pratiche per produttori, autori, operatori del comparto audiovisivo, o aspiranti tali che, all’insegna del valore del networking, desiderino consolidare o condividere le proprie competenze, per meglio muoversi nel complesso mondo del business cinematografico e per tutte le aziende che vogliano comprendere questi meccanismi per legare il loro brand a uno strumento di comunicazione che possiede l’immortalità del Cinema. Oltre ai panel, il festival propone proiezioni di film che meglio rappresentino il connubio tra visione artistica ed efficacia distributiva/commerciale. Gli screening offrono una vasta gamma di generi, stili e prospettive, evidenziando il talento creativo e lo spirito imprenditoriale che guidano l’industria cinematografica, ma permettono di approfondire temi quali product e script placement, tax credit esterno e interno, per arrivare a come si costruiscano un pitch o un moodboard di progetto.Con Cinema & Impresa si vanno a scoprire e ad analizzare le convergenze fra creatività e business, riconoscendo il potenziale trasformativo della narrazione visiva per informare e influenzare il pubblico in diversi settori. Riunendo cineasti, professionisti aziendali e visionari creativi, il festival cerca di promuovere la collaborazione, stimolare l’innovazione e consentire di sfruttare la potenza del cinema e dell’audiovisivo per creare un impatto significativo nei rispettivi campi, ma soprattutto per promuovere la necessaria consapevolezza del paradigma della sostenibilità. Il festival celebra, quindi, il potere del cinema di ispirare, intrattenere e guidare un cambiamento positivo per il futuro del pianeta, riconoscendo al contempo il ruolo vitale dell’imprenditorialità e dell’impresa nel sostenere la crescita e la vitalità del settore. Affronta, infine, infine il tema del cineturismo e dell’efficacia dell’audiovisivo quale strumento di marketing territoriale, analizzandone l’impatto sulle economie locali e le potenzialità quale volano di slow-tourism. Cinema&Impresa desidera coltivare un ecosistema fiorente dove l’arte e il business possano prosperare in armonia, plasmando il futuro del cinema per le generazioni a venire.Con Cinema di Impresa, infine, si affronta il punto d’incontro fra cinema e produzione audiovisiva aziendale, mettendo in luce la sinergia creativa e l’acume imprenditoriale insito e necessario in entrambi i settori. Un particolarissimo punto di approfondimento in cui esplorare il potere trasformativo della narrazione visiva in contesti artistici e commerciali, sempre e comunque all’insegna della sostenibilità. Non è un mistero che le imprese sfruttino la potenza dello storytelling multimediale per coinvolgere i clienti, comunicare il loro brand e stabilire connessioni efficaci con i target di riferimento. Il Festival va ad approfondire proprio questo magico incontro fra creatività, storytelling, potere dell’audiovisivo e obiettivi di comunicazione aziendale. Dove la sostenibilità è quanto mai il fulcro attorno al quale tutti questi fattori si incontrano.- Dipartimento di Scienze Giuridiche all’Università di Verona, Via Carlo Montanari, 9, Verona- Camera di Commercio di Verona, Corso Porta Nuova 96, Verona- La Capitolare, Piazza Duomo 19, Verona- Vecomp Spa, Via Alberto Dominutti 2, VeronaSi parte il 18 settembre, dalle 14.30 fino alle 15.00, con Perchè un Festival Cinema&Impresa, che si terrà presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche all’Università di Verona. Verranno presentati i protagonisti di questa edizione: Stefano Troiano Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Università di Verona, Renato Cremonesi Presidente My Planet 2050 e Verona Green Movie Land, Mariangela Bonfanti Giornalista, Marianna Carroccio Avvocata e Partner CHORD Legal nonché Consigliera e consulente legale di Women in Film TV e Media Italia. L’apertura del Festival sarà diretta da Francesca Pedrazza Gorlero sceneggiatrice, produttrice e direttrice artistica. La giornata continua, presso la stessa sede, dalle 15.00 alle 18.00, con una Masterclass dedicata agli aspiranti autori e creativi che desiderano approcciarsi al mondo audiovisivo: il workshop sarà tenuto da Claudia Di Lascia, produttrice creativa e Manuela Pincitore Head of Development per The Apartment Pictures.Il Festival continua nella giornata del 19 settembre dove, dalle 15.00 alle 18.00 alla Camera di Commercio di Verona, si terrà l’evento dedicato al Cinema e alla serialità per il marketing territoriale ‘Il Cineturismo’. I protagonisti saranno Matteo Pellizzari General Manager Vertours, Luca Caputo Direttore Generale "Destination Verona&Garda Foundation"; Fabio Fulco attore regista e produttore, Edoardo Nestori Presidente Locatour - Associazione Locatori Turistici Veneto; Claudio Bucci Produttore e distributore cinematografico. Assieme per parlare del cinema e dell'audiovisivo come attrattore e motore turistico. A mediare l’evento ci sarà Mariangela Bonifati.Si prosegue dalle 20.00 alle 23.00 a La Capitolare con Come si costruisce un film per raccontare il territorio e con la Proiezione in Anteprima de Il sogno dei Pastori di Tommaso Mannoni. In sala presenti Fabio Fulco attore, regista e produttore; e Claudio Bucci produttore e distributore cinematografico. La proiezione sarà preceduta da un dialogo con il protagonista e il produttore della pellicola per meglio comprendere l'anatomia del film.Giornata ricca di eventi quella del 20 settembre: si parte già dalla mattina con, alla Camera di Commercio dalle 10.00 alle 11.00, l’incontro Mondi virtuali e narrazione dei territori con Lorenzo Capannari, CEO di Another Reality. Si prosegue fino alle 13.00, presso la Camera di Commercio di Verona, con il Dialogo su I musei Impresa con Gian Arnaldo Caleffi Presidente Associazione Giuseppe Barbieri; Silvia Nicolis Vice Presidente Museimpresa, Presidente Museo Nicolis; Giovanna Residori Direttrice del Museo della Fondazione Miniscalchi-Erizzo, Verona; e Timoty Leonardi Direttore della Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona.Dalle 14.30 alle 18.00 si terrà il Festival del Cinema volano economico, il Valore dei Festival, un evento che vede il ritorno di Claudio Bucci e la partecipazione di Marco Spagnoli Giornalista, Regista e Docente presso Luiss Business School. Insieme a loro anche Renato Cremonesi Presidente My Planet 2050 e Luca Caputo direttore destination Verona&Garda Foundation.Dalle 18.30 alle 20.00 al Vecomp, verrà presentato il libro Chi mi ama mi voti scritto da Domenico Petrolo e Lorenzo Incantalupo. Con loro ci saranno anche Claudio Bucci, Marco Spagnoli, Alessia Rotta, Paola Boscaini Membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana e Cecilia Pedrazza Gorlero Referente scientifico del Laboratorio Diritto e Cinema.Continua la serata al Vecomp, dalle 21.00 alle 23.00, con la proiezione in anteprima di Neet. Oltre al produttore Claudio Bucci sarà presente anche lo sceneggiatore e regista Andrea Baglione.Si chiude il Festival il 21 settembre con due appuntamenti. Il primo dalle 10.00 alle 12.00 presso la Camera di Commercio di Verona dedicato al Valore del Cinema, dialoghi sull’audiovisivo, strumento di inclusione e sostenibilità. I protagonisti saranno Federico Perali Professore ordinario di Politica Economica presso l’Università di Verona; Marzia Macchiarella Diversity, Equity & Inclusion Consultant, Access Coordinator Consigliera e Co-responsabile area DEI WIFTMI; e Marianna Carroccio, partner CHORD Legal e responsabile affari legali WIFTMI.Termina l’edizione con l’ultimo appuntamento, dalle 12.00 alle 13.00, con il Premio Cinema&Impresa conferito al film e alla personalità che meglio rappresentano quanto espresso nei contenuti e nella visione progettuale del festival. I premi, realizzati in collaborazione con l'Associazione Nazionale Le donne del marmo, verranno consegnati da Licia Nunez e dal Vicepresidente della Camera di Commercio di Verona, Paolo Arena.17/09/2024, 08:44