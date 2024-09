04/09/2024, 18:14

In occasione della, l'ha organizzato il panel “” dedicato al successo internazionale delle serie TV." - ha commentato, Presidente di APA..”” - ha sostenuto, regista e CEO di Groenlandia, “" ha concluso Rovere.Durante il convegno sono stati celebrati anche i successi della serie "" con Luca Argentero e "" con Maria Chiara Giannetta, che continuano a raccogliere consensi sia in Italia che all'estero. I dati mostrano infatti come queste serie abbiano raggiunto picchi di visione significativi, sottolineando il crescente interesse per i contenuti italiani. L’AD di Lux Vide ha inoltre presentato in anteprima assoluta "", uno dei successi più attesi della prossima stagione televisiva.” - ha commentato, AD di Lux Vide. “".Il panel ha celebrato anche il ventesimo anniversario di Winx Club, il cartone animato prodotto da Rainbow, che ha saputo interpretare e trasformare un filone dedicato a un pubblico giovane, rendendolo un fenomeno di successo mondiale." ha dichiarato, Fondatore e Presidente di Rainbow.