VENEZIA 81 - La Scuola Cinematografica della Calabria protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia con l'allievo Francesco Grillo

L'attore Francesco Grillo, allievo della Scuola Cinematografica della Calabria di Siderno, sarà protagonista allacon il film "" diretto dal regista Giulio Donato, selezionato nella sezionedelleIl film, in bilico tra realtà e immaginazione, racconta la storia di due amici che hanno preso strade opposte: le loro diversità affondano le radici nel contesto in cui si muovono e nel luogo in cui sono nati, un territorio imprigionato tra le aspre montagne della Calabria, e nelle difficoltà del presente.interpreta il ruolo principale, portando sullo schermo un personaggio complesso e intenso, in grado di affascinare e coinvolgere lo spettatore. La regia di Giulio Donato, già nota per la sua sensibilità e capacità di esplorare le sfumature dellìanimo umano, ha trovato in Francesco l'interprete ideale per dare vita alla sua opera d'esordio, che si preannuncia avvincente e ricca di emozioni.La partecipazione dial Festival di Venezia, in un ruolo così centrale, rappresenta un grande riconoscimento del suo talento e della qualità della formazione che ha ricevuto presso la Scuola Cinematografica, che lo ha accompagnato sin dal 2019, dai corsi per adolescenti fino ai corsi Academy.", afferma il direttore della Scuola Cinematografica della CalabriaEmozionatissimo e impaziente per l’arrivo in lagunacommenta così: "".La seconda volta consecutiva a Venezia per la Scuola Cinematografica della Calabria, dopo lo sbarco in laguna dell'anno scorso dell'allieva Carlotta Ndoje, protagonista del docufilm di Fabio Mollo "".Il Festival del Cinema di Venezia, giunto alla sua 81ª edizione, è una delle vetrine più ambite per attori e registi, un luogo dove il cinema si incontra e si reinventa, e dove solo i migliori vengono selezionati per competere.La presenza diin un ruolo da protagonista conferma non solo le sue capacità artistiche, ma anche la solidità del percorso formativo offerto dalla Scuola Cinematografica della Calabria.Il film "" sarà proiettato il 5 settembre 2024 alle 18.30 presso la sala Laguna.