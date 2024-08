27/08/2024, 15:54

All’81^ edizione della(in programma al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre 2024), la Puglia sarà presente con un importante iniziativa. Nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione tra l’ARET PugliaPromozione e la Fondazione Apulia Film Commission, infatti, viene attuato l’intervento: “”. Questa iniziativa conferma la sinergica collaborazione tra Apulia Film Commission e ARET PugliaPromozione che, in questi anni, ha contribuito non poco alla promozione del territorio pugliese in tutto il mondo, anche traverso l’audiovisivo.Domenica 1° settembre alle 16.30, all’interno del prestigioso Italian Pavilion all’Hotel Excelsiorl, Apulia Film Commission in collaborazione con l’ARET PugliaPromozione saranno protagoniste dell’incontro sul tema: “”. L’Italian Pavilion è lo spazio che accoglie i professionisti dell’industria audiovisiva internazionale per la promozione del sistema audiovisivo italiano all’estero, grazie al sostegno delle più importanti istituzioni italiane.Saranno presenti all’incontro: Gianfranco Lopane, Assessore Regione Puglia al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica e Annamaria Tosto, Presidente Apulia Film Commission. L’incontro sarà moderato da Antonio Parente, Direttore Apulia Film Commission. Saranno ospiti: Rai Com, Fondazione CON IL SUD ed European Producers Club.Dopo l’incontro, tutti gli ospiti potranno accedere ad un aperitivo pugliese “We Are In Puglia”, che si terrà sulla terrazza dello stesso Hotel. In questa occasione saranno proiettati video promozionali della Puglia e distribuite brochure e altro materiale promozionale.