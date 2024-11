MOLISECINEMA 22 - I vincitori

11/08/2024, 21:00

Con la premiazione dei concorsi termina lache si è svolta dal 6 all’11 agosto 2024 a Casacalenda (CB). Resi noti i vincitori delle quattro sezioni competitive:. Il Festival ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico che ha affollato tutte le proiezioni e gli eventi. Moltissimi i film e gli ospiti che hanno partecipato a un programma denso di incontri e che al cinema ha affiancato concerti, presentazioni di libri mostre, spettacoli, iniziative per le scuole etc.Tra gli eventi speciali l’incontro con, a cui il Festival ha dedicato il libro “”, a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, VII° volume della collana del Festival.Per la, il concorso riservato ai documentari, la giuria composta da Sophie Chiarello, Sabrina Varani e Lucrezia Lo Bianco ha assegnato ila “” di Virginia Eleuteri Serpieri per “”.La giuria ha assegnato unaa: “” di Ruben Monterosso e Federico Savonitto “”.Per lala giuria composta da Mino Capuano, Federico Pedroni e Yile Yara Vianello, ha assegnato ila “” di Lorenzo Quagliozzi perché “”.La Giuria ha inoltre assegnato unaa "" di Margherita Giusti perché “”.Per la sezionei, la giuria composta da Marco Borromei, Maud Calmé e Patrycja Polkowska, ha assegnato ila “” di Pierre Llanos (Perù) “”.Unaè andata all’animazione “” di Bianca Caderas e Kerstin Zemp, (Svizzera), per “”.La giuria ha assegnato inoltre unaa “” di Léo Fontaine per “”.Il(Concorso cortometraggi internazionali e italiani) va a “” (Belgio) di Gillie Cinneri.Ilè stato assegnato dai direttori artistici della rete dei Festival dell'Adriatico, nata con l'obiettivo di costruire una piattaforma di collaborazione e scambio tra le manifestazioni cinematografiche di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Alla Rete afferiscono: Sulmona International Film Festival (Sulmona), Corto Dorico Film Festival (Ancona), MoliseCinema Film Festival (Casacalenda) e Sudestival (Monopoli). Ilè andato al cortometraggio di animazione "" di Emmanuel Alcala, Andrés Ljanega, Nicolás Sanabria “”. Insieme al corto vincitore, il concorso finale proseguirà al Sudestival di Monopoli con "" di Mattia Marano.Anche quest’anno è stato assegnato il. Per la sezioneilva a “” di Francesco Sossai perché “”.Perilva a “” di Gillie Cinneri perché ””.Per la sezione, dedicata alle opere prime e seconde di lungometraggio, il premio è assegnato dal pubblico, che ha votato durante le proiezioni, e sarà reso noto, al termine delle proiezioni di domenica sera e sul sito del festival www.molisecinema.it A partire dal 17 agosto e fino al 5 settembre 2024 si svolgerà, la sezione itinerante del festival, nei comuni di Venafro, Castel Del Giudice, San Giuliano di Puglia, e Castelnuovo al Volturno.