IL GRANDE SENTIERO 16 - Dall 22 agosto all’8 settembre

16ª edizione, 12 location (Bergamo – Ponteranica – Carona – Vedeseta – Vilminore – Erbanno – Castione della Presolana – Gromo – Valcanale – Averara – Cedegolo – Sovere), 25 eventi e 3 passioni: natura, cultura e avventura!Questo è2024: la rassegna dedicata alla montagna, ai viaggi e alle immersioni nella natura, che promuove nuove visioni e relazioni con l’ambiente. Sono 12 i luoghi speciali che, tra la città e le nostre Valli (con un’incursione anche in Valcamonica) tra rifugi alpini, baite, orti sociali, piazze e musei, ospitano proiezioni cinematografiche, spettacoli, incontri e workshop.Un viaggio che racconta di pietre e di animali, di transumanza e di lupi, di agricoltura sostenibile e di funghi. Dell’eterno rapporto tra uomo e natura: un rapporto che può essere spirituale ma allo stesso tempo conflittuale, come le tante speculazioni ambientali che deturpano il nostro mondo. E di imprese, di alpinismo e di Resistenza.è una rassegna che da sempre incrocia diversi linguaggi artistici, tra cui la letteratura: nel corso delle edizioni molte delle suggestioni che hanno contribuito a costruire i programmi sono state innescate da libri e incontri con scrittori. Così, anche per quest’anno abbiamo scelto di accompagnare gli spettacoli dalla Piccola libreria del Grande Sentiero.Come sempre è possibile seguire Il Grande Sentiero a piedi, in bici, con i mezzi pubblici o in auto; con i consigli sui luoghi dove pernottare e mangiare in prossimità delle location dell'evento, oltre alle indicazioni sull’accessibilità e i servizi, partecipare non è mai stato così facile!Alcon il car pooling! Perché spostarsi da soli in auto quando puoi condividere il tragitto con altri spettatori? Un viaggio in cui aiuti l’ambiente, riducendo le emissioni di CO2 e il volume di traffico sulle strade, contribuendo ad un clima migliore. E puoi arrivare anche dove non arriva la rete di servizi pubblici! Esistono molte app che consentono a tutti gli utenti di mettersi in contatto con le auto disponibili o con chi avrà bisogno di un tuo passaggio. Noi utilizziamo twogo, una piattaforma cloud gratuita per la mobilità sostenibile, disponibile su App Store e Google Play: basta scaricare l’app e creare il proprio account, in base all’ora e al luogo della proiezione in cui vorrai recarti l’applicazione troverà la soluzione perfetta per te. Ovviamente l’app ti porta all’evento… ma ti porta anche a casa: a film concluso, avrai un aggiornamento in tempo reale per organizzare e organizzarti il tuo viaggio.04/08/2024, 15:31