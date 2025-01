L'INVENZIONE DI NOI DUE - Uscita la colonna sonora

É uscita la soundtrack difirmata da Lorenzo Tomio e Maddalena Pasqua, compagni nella vita e nel lavoro, che negli ultimi anni hanno lavorato assieme su pellicole tra cui Dampyr, Tutto Chiede Salvezza, Fuorilegge: Veneto a Mano armata, Life is not a game.“L’INVENZIONE DI NOI DUE” (110’) è un film di genere drammatico sentimentale diretto da Corrado Ceron, regista vicentino alla sua opera seconda dopo Acqua e Anice (2021), con Lino Guanciale, Silvia D'Amico, Paolo Rossi e Francesco Montanari. Tratto dal best seller omonimo di Matteo Bussola, e presentato il 16 luglio 2024 in anteprima al Taormina Film Festival, con l'uscita nazionale il 18 luglio in 180 sale, è prodotto da K+ e distribuito da BeWater Film, in collaborazione con Medusa Film.La colonna sonora è disponibile a questo link: https://lnk.to/linvenzione 21 tracce per una durata complessiva di 37 minuti, un concept album sulla parabola discendente di una storia d’amore che offre uno sguardo quasi distante, dove i due compositori affrontano un percorso dalle sonorità tensive e dolenti, ma anche delicate e sospese, che legano il pianoforte ed il contrabbasso ad un’elettronica Low-fi a tratti sperimentale. I temi si rincorrono e si disgregano come la storia di Nadia e Milo. Un tema d’amore rallentato (Letters to a stranger), quasi ad indicare un lento sgretolamento di una struttura che ormai sente il passare degli anni; un altro tema al Rhodes (After love) che accompagna un labirinto del quale non si conosce l’uscita, synth e voci filtrate che indagano i dubbi di Milo (The deception) e un arpeggio di synth con batteria jazz (Under your pillow) per le confessioni tra i due protagonisti. Una sorta di lunga suite in cui perdersi e forse ritrovarsi.La colonna sonora è stata mixata da Davide Dall’Acqua al Geloso Recording Studio, dove è stato anche registrato il pianoforte eseguito da Roberto Durante e Lorenzo Tomio.21/07/2024, 08:17