GIFFONI 54 - Il 26 luglio il Demo Day per le imprese

Venerdì 26 luglio 2014, si terrà presso il Giffoni Film Festival, il Demo Day per le imprese promosso dall’European Digital Innovation Hub Heritage Smart Lab (EDIH-HSL), in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, sul tema della Content Revolution.L’evento è dedicata a presentare i servizi offerti dall’ EDIH-HSL a PMI, startup e operatori del settore; tali servizi sono:Test Before Invest, consistenti in servizi di consulenza e progettazione di soluzioni digitali, di scouting tecnologico, di realizzazione di Proof of Concept e prototipi;Formazione, caratterizzata da formazione specialistica su Intelligenza Artificiale e Cybersecurity, Academy Week e reclutamento talenti;Networking, consistenti in matchmaking con attori pubblici e privati, giornate dimostrative e supporto all’internazionalizzazione;Supporto all’accesso ad opportunità di finanziamento nazionali e internazionali.L’evento, dopo i saluti istituzionali e di benvenuto, sarà così articolata:Presentazione dell’European Digital Innovazione Hub – Heritage Smart Lab e dei servizi per le imprese dello Spoke campano;Tavola rotonda su “La rivoluzione della produzione entertainment con le tecnologie emergenti”;Showcase di Tecnologie Emergenti nel campo dell’Entertainment IndustryNel pomeriggio, si terrà una sessione di:incontri B2B tra le aziende e gli operatori presenti, interessati ad approfondire le soluzioni presentate;Incontri B2Talent, con giovani talenti interessati a presentarsi alle aziende partecipanti per colloqui di conoscenza e orientamento.Il programma completo dell’evento è pubblicato sul sito di SPICI ( www.spici.eu ).Il Demo Day è organizzato da SPICI Srl, partner EDIH-Heritage Smart Lab – Spoke Campano, in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, nell’ambito della rassegna “Next Generation”, in occasione della 54esima edizione del Giffoni Film Festival (19-28 luglio 2024).EDIH-Heritage Smart Lab è un Polo finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, coordinato dal Cluster Basilicata Creativa, basato su un partenariato composto da: Sviluppo Basilicata, Digital Innovation Hub Basilicata, Cluster Lucano dell’Aerospazio, Cluster Lucano Automotive-Fabbrica Intelligente, Cluster Energia Basilicata, Meditech Competence Center, SPICI srl-Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione, Iniziativa Cube Srl.La Società SPICI Srl, la Società Iniziativa Cube Srl, il Competence Center Meditech 4.0 operano come Spoke Campano dell’European Digital Innovation Hub – Heritage SmartLab, il Polo Europeo dell’Innovazione per la transizione digitale e verde nei settori del Patrimonio Culturale, della Cultura, della Creatività, della valorizzazione turistica e altri settori affini.11/07/2024, 18:27