VISIONI SARDE NEL MONDO - Il 5 luglio i cortometraggi sardi a La Spezia

27/06/2024, 17:29

Ajò al cinema!Con questo invito Giovanni Battista Bassu, il neo presidente del Circolo "Grazia Deledda" chiama a raccolta i sardi di La Spezia per rinnovare anche quest'anno l'appuntamento con il cinema in forma breve prodotto in Sardegna.L'incontro è fissato per venerdì 5 luglio 2024 alle ore 18 presso la nuova sede sociale di via Pitelli 37A immersa nel Parco Sabrina.". - afferma- "".I cortometraggi proposti a La Spezia si caratterizzano per un ampio spettro tematico che ben interpreta le multiformi facce della cultura sarda e l'ineguagliabile suggestione del suo territorio. I tragici personaggi di "" di Gianni Cesaraccio scorrazzano tra Giave, Nulvi, lago di Cuga, Uri e Sassari. Il dramma di "" di Joe Juanne Piras si svolge tra Seulo e Sinnai. "L'inquietante thriller "" di Nicola Camoglio è ambientato ad Orotelli, Ottana, Gavoi e nella stazione Forestale di Sinnai. L'abbagliante bellezza del mare di Budoni fa da scenario a "" di Ludovica Zedda. La vicenda al centro della """" di Francesco Tomba e Chiara Tesser si dipana tra Luras, Loiri, Tempio e Luogosanto. Sono in sardo i dialoghi del cortometraggio di animazione "" di Michela Anedda. I due ragazzini protagonisti di "" di Daniele Arca vivono a Carbonia, “” di Gabriele Brundu, è il delicato apologo con protagonista un bambino alla prese con il suo primo, importante trauma. "" di Francesco Piras è stato girato a Noragugume durante la terribile invasione di cavallette accaduta nel 2023.I nove registi di "", pur con diverse declinazioni stilistiche, propongono voci e immagini non convenzionali della Sardegna con opere diversificate per temi, per linguaggio espressivo e per intenti estetici ma accomunate tutte da un forte legame con l'ambiente sociale e i problemi che connotano il territorio e l'identità regionale.Il progetto è stato realizzato e distribuito in Italia e all'estero dalla Cineteca di Bologna e dall'associazione "Visioni da Ichnussa" in collaborazione con i Circoli "Giuseppe Dessì" di Vercelli e "Sarda domus " di Viterbo, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro e Sardegna Film Commission.Con la sua proiezione, a cui seguirà l'aperitivo e la degustazione dei prodotti isolani, i sardi del "Grazia Deledda" vogliono dare il benvenuto all'estate e scambiarsi gli auguri di serene e felici vacanze.