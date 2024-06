ANDARAS TRAVELING FILM FESTIVAL 6 - Dal 15 al 20 luglio con guest star Carolina Crescentini e Francesco Motta

18/06/2024, 15:28

in viaggio ‘’. L’attrice romana e il cantautore toscano, sposati dal 2019, sono le guest-star della VI edizione di2024, il concorso estivo dedicato al cinema corto di viaggio in programma dal 15 al 20 luglio 2024, a Fluminimaggiore - Buggerru - Iglesias, lungo la splendida Costa delle Miniere, in Sardegna.’ è il tema di questa edizione ed è anche un invito a esplorare il mondo con sguardo audace, visionario, ’felliniano’. È il mantra degli intrepidi, di chi non teme l’ignoto di chi crede che viaggiare - in lingua sarda ‘andaras’ - sia il modo migliore per scoprire se stessi.A guidare la carovana spaziale di cinenauti in partenza da #ATFF24 quest’anno ci sarà Enrica Pintore, la bellissima interprete di Clelia Callilgaris nella serie ‘Il Paradiso delle Signore’. Per tutte e sei le serate, l’attrice sarda condurrà il pubblico lungo le rotte tracciate dal festival. Come di consueto si parte all’ora del tramonto e si fa tappa tra incontri, presentazioni di libri, masterclass, mostre, attività immersive, location scouting e concerti che precedono le proiezioni di film in concorso, in programma a partire dalle ore 22 circa.A Iglesias,sarà protagonista di un inedito talk su cinema e recitazione, soffermandosi sulla sua esperienza personale e sui ruoli che l’hanno resa nota al grande pubblico come la ‘cagna maledetta’ di ‘Boris’ o la diraettrice del carcere di ‘Mare fuori’., in dialogo con Ilaria Porceddu, la nota musicista sarda ex concorrente di XFactor, seconda a Sanremo Giovani 2023, è ospite di un incontro tra musica e parole. A seguire il cantautore e polistrumentista si esibirà in un imperdibile concerto acustico che ripercorre i suoi successi più noti, proposti con nuovi arrangiamenti pensati proprio per l’esibizione a #ATFF24.Si punta dritti ‘’ con Ginny Chiara Viola, Ginny per gli amici, astrologa e storica contributor di Radio Deejay, che presenta il suo libro ‘L’era dell’acquario’ (Gribaudo). Non solo un libro su una attesissima rivoluzione astrologica, ma anche un manuale per una inedita lettura del mondo. Perché le stelle possono influenzare il nostro destino. La musica live farà da contrappunto ai cieli stellati di Andaras con il concerto di Matteo Leone, apprezzato cantautore e bluesman sardo che ha la particolarità di cantare in lingua Tabarchina, un misto di ligure, arabo e un pizzico di maltese. Il suo progetto narra in musica storie di viaggi, di mare e le gesta di donne e uomini che cercano dal 1400 un posto da chiamare Casa.Si annunciano ‘spaziali’ anche le cerimonie di apertura e chiusura di questa sesta edizione di Andaras: il primo giorno s’inaugura la mostra d’arte contemporanea “” a cura dell’eclettico artista Maurizio Temporin, apprezzato scrittore, illustratore ed artista poliedrico. Gran finale la sera del 20 luglio con la proiezione speciale del fllm ‘’, la riuscitissima commedia sci-fi che mescola azione, fantascienza, risate e temi sociali, alla presenza della regista Luna Gualano e l’attrice Sveva Mariani.Quest’anno ai film in concorso è stato chiesto di immaginare storie di futuro, scienza e fantascienza. La direzione artistica di Andaras ha puntato a selezionare cortometraggi innovativi, capaci di creare un modo nuovo di narrare il mondo, con storie di rinascita, scoperta e formazione, con una porta spalancata sul mondo sci-fi. ‘Una selezione non facile che ci ha appassionati e messo in grande difficoltà - commenta il direttore artistico #ATFF24,- È un’edizione in cui la qualità dei film ha raggiunto un livello impressionante, con film premiati nei festival o con la partecipazione di grandi attori italiani come Valentina Bellè, Adriano Giannini, Lino Guanciale." - aggiunge Piras - ""i.Questo è ciò che sembrano raccontare le centinaia di opere arrivate da oltre 60 paesi di tutto il mondo, di cui - per la prima volta ad- esattamente la metà sono giunte da registe donne, perché la gender equity non è fantascienza. Tra le new entry al bando #ATFF24 anche cortometraggi dalla Costa Rica, Filippine, Siria, Giordania, Armenia, con una fortissima offerta dal Canada.A decretare i film vincitori per ogni categoria ci saranno ben tre giurie così composte:- Giuria Speciale: Carolina Crescentini (attrice), Monica Nappo (attrice), Ado Hasanovich (regista).- Giuria classica: Flavio Natalia (direttore di Ciak), Francesca Maria Scanu (sceneggiatrice e producer), Selene Caramazza (attrice).- Giuria speciale Ad Astra: Maurizio Temporin (scrittore, artista), Luna Gualano (regista), Rancore (rapper).Con "", "" e "" a Hollywood sembra essere tornato l’erotismo. Anchesegue lo stesso trend, tanto che la grande presenza di tematiche dedicate al sesso, di corpi, nudità, maternità, omosessualità femminile e maschile, gender diversity hanno posto la necessità di creare una nuova sezione speciale, non adatta a un pubblico di minori, per le pellicole più ‘hot’ che saranno proiettate dopo le ore 23 ogni sera.E non è l’unica NOVITÀ: suona la prima campanella d’inizio dell’, scuola europea di cinema vista mare, che propone di ispirare e formare una nuova generazione di cineasti e fotografi di viaggio, offrendo un’esperienza intensiva dedicata all’esplorazione del mondo del documentario e della fotografia di viaggio. Fondata dall’Associazione Culturale Andaras, la scuola è rivolta a giovani talenti provenienti dall'Europa e mira a trasformare la passione per il viaggio in un’occasione per poter realizzare opere cinematografiche e fotografiche di alto valore culturale e artistico, con uno sguardo particolare rivolto a storie di vita intime e personali, e a quelle socio-antropologiche provenienti dal territorio ospitante.Laprevede trein programma durante i giorni di svolgimento dell’#ATTF24, con un corpo docente di professionisti dell’Industria Cinematografica di fama nazionale ed internazionale. Le lezioni si svolgono dal 17 al 19 luglio con focus su diverse tematiche:- REGIA, con Luna Gualano, premiata regista de La guerra del Tiburtino III, presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nella città, prima di uscire nelle sale. È docente di Regia alla Roma Film Academy di Cinecittà.- SCENEGGIATURA, con Francesca Scanu sceneggiatrice di premiati lavori come il cortometraggio “Per Anna”, in cinquina ai David di Donatello 2016 e vincitore di prestigiosi premi in giro per il mondo; “Go home” di Luna Gualano, presentato poi ad “Alice nella città”, Festa del cinema di Roma, e ha scritto “La Santa Piccola”, con la regista Silvia Brunelli, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2021. É ora in post produzione con “Le ragazze non piangono” (prodotto da Raindogs, Twister Film e Showlab con RAI Cinema).- PRODUZIONE e DISTRIBUZIONE, con Saverio Pesapane, sceneggiatore, produttore e distributore. Dal 2017 socio fondatore di Premiere Film, società di produzione e distribuzione cinematografica, specializzata nella distribuzione festivaliera, presente nei principali mercati dell’industria cinematografica: Clermont-Ferrand Short Film Market, Festival de Cannés (Marchè du Film), Mostra del Cinema di Venezia.Le lezioni sul Cinema di Viaggio dell’si svolgono sullo sfondo della naturale scenografia mozzafiato che offre il territorio del Sulcis-Iglesiente, in particolare il Fluminese. Le classi affacciano sulle spiagge di Portixeddu, Cala Domestica, Capo Pecora, Nebida, Masua e Pan di Zucchero, con alle spalle le montagne dove si ergono i monumenti archeologici come il Tempio di Antas, le grotte di Su Mannau, siti minerari come Su Zurfuru, Galleria Henry e Porto Flavia.‘"" - dice, Presidentessa dell’Asscociazione Culturale Andaras - ""’.L’unicità dell’sta nella capacità di stimolare le menti e far conoscere la Sardegna attraverso un’offerta cinematografica ricercata e internazionale, con ospiti e dibattiti sui grandi temi sociali dei diritti e dell’ambiente, e di coinvolgere a livello emotivo chiunque partecipi al festival con esperienze immersive nella indiscutibile bellezza naturale del territorio sardo.” nella lingua sarda indica il viaggiare, ma anche i sentieri che i pastori percorre- vano durante le lunghe transumanze invernali alla ricerca di pascoli più rigogliosi. Gli stes- si sentieri che fin dall’antichità percorrevano anche i minatori, lungo la ‘Costa delle Miniere’.” è il codice segreto, il richiamo ad esplorare il multiverso cinematografico che apre il sipario di questa sesta edizione. Unitevi a noi, alla nostra carovana spaziale pronta alla partenza.