30/05/2024, 19:11

Il film d’apertura dell’ultima edizione del BiF&st - Bari International Film Festival, "" di Vito Palmieri, vedrà la sua anteprima internazionale nel contesto del prestigioso(14 giugno - 23 giugno) come unico italiano selezionato in concorso. Accompagneranno il film il regista e l’attrice protagonista Marianna Fontana.Diretto da(vincitore del Gran Prix del pubblico di Shanghai con il suo film d’esordio, "" del Toronto Film Festival con il suo corto Matilde, già presentato in Berlinale Generation K+, e vincitore del premio MigrArti 2018 con "") e scritto a quattro mani insieme a Michele Santeramo,è la storia di Anna (Marianna Fontana, L’ultima volta che siamo stati bambini, Capri-Revolution, Indivisibili), giovane donna dal passato oscuro, che decide di trasferirsi in un piccolo comune di provincia. Ed è all’interno di questa piccola comunità che Anna riscopre e riassapora la routine del quotidiano: lavora, cammina libera per le strade, conosce nuove persone tra le quali Antonio (Giovanni Anzaldo), un uomo dolce e introverso con cui inizia una timida relazione. Ma il passato sembra non lasciarle scampo perché il giudizio degli altri, a differenza delle sentenze e delle condanne, sembra non finire mai. Il regista ha definito La Seconda Vita come: “un film che racconta un percorso interiore alla scoperta di sé e della propria anima”." è prodotto da Articolture in collaborazione con Rai Cinema, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, Comune di Peccioli, Belvedere SPA, la collaborazione di Toscana Film Commission ed è distribuito al cinema da Articolture e Lo Scrittoio e all’estero da Minerva Pictures.