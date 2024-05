FRANCO UNCINI. STORIA DI UN CAMPIONE - Il 25, 26 e 27 maggio al Cinema Sala Gigli di Recanati

21/05/2024, 11:44

Il 25, 26 e 27 maggio 2024 alle ore 21.00, presso il Cinema Sala Gigli di Recanati, si terrà in anteprima nazionale la proiezione del documentario "" di Riccardo De Angelis e Romeo Marconi. Il documentario, prodotto in collaborazione con il Motoclub Franco Uncini e con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, ripercorre la straordinaria carriera di Franco Uncini, dagli esordi alla conquista del titolo iridato nella classe 500cc nel 1982. Un viaggio emozionante attraverso i ricordi di Uncini e di coloro che lo hanno accompagnato nel suo percorso professionale e di vita, nonché un'occasione unica per rivivere le imprese di un vero campione e per immergersi nell'atmosfera magica del motociclismo degli anni '70 e '80.L’intento degli autori è quello di far conoscere al pubblico i valori di tenacia, coraggio e sacrificio che hanno ispirato la storia di questo campione straordinario, un uomo che ha saputo superare le avversità e raggiungere la vetta del successo grazie al suo talento e alla sua forza di volontà. Oltre a celebrare i suoi successi sportivi, il film offre anche un ritratto intimo e personale di un uomo coraggioso e altruista che, dopo il grave incidente del 1983, ebbe la determinazione di tornare alle corse e poi impegnarsi attivamente nella sicurezza dei piloti. L’esperienza di Franco Uncini assume così anche un valore umano profondo che va oltre il mero agonismo. La sua storia è un esempio di coraggio, passione e resilienza, capace di ispirare e motivare le persone di ogni età.