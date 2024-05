VISIONI SARDE - Il 18 maggio a Viterbo assegnati il premio del pubblico e quello per la diffusione della Limba

16/05/2024, 20:20

È nel segno del miglior cinema isolano la serata che si terrà sabato 18 maggio 2024 al Teatro San Leonardo. La manifestazione è inserita all'interno del progetto ""Sarda Domus" di Civitavecchia.L'evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Cineclub del Genio/Tuscia Film Fest, dell' Associazione dei Sardi “Il Gremio”di Roma e della folta e operosa comunità dei sardi residenti nel viterbese." - dichiara, Presidente della Sarda Domus - ""." - aggiunge Serra - "".” - prosegue Enzo Cugusi, animatore dell'iniziativa - "".Consegnerà l'ambito riconoscimento Mauro Morucci, presidente dell'attivissima Associazione Cineclub del Genio/Tuscia Film Fest.Questi i titoli che saranno proiettati in rapida sequenza:- "" di Joe Juanne Piras. Thriller drammatico che racconta di una psicologa infantile alle prese con un caso molto delicato e complesso. Smarrimento e ossessioni si avvicendano fino a confondersi;- "" di Michela Anedda. Giù cun Giuali sono cugini diversissimi tra loro: uno è pulito e ordinato, l’altro è sporco e irriverente. I due, giocando, trovano un modo per andare oltre le apparenze;- "" di Nicola Camoglio. Una coppia viene a contatto con una banda di rapitori, sperimentando sulla propria pelle la realtà incerta degli anni 70 in Sardegna;- "" di Francesco Tomba, Chiara Tesser. Un avido prete e un astuto cieco avviano una lunga trattativa che porterà la furbizia di uno a prevalere sull'avarizia dell'altro;- "" di Gianni Cesaraccio. Quattro ex soldati malati terminali compiono una rapina dietro l’altra per riprendersi ciò che lo Stato gli ha negato;- "" di Daniele Arca. i due amici affrontano alcune sfide che metteranno a dura prova il loro coraggio, la loro concezione della vita e il loro rapporto con la morte;di Ludovica Zedda. Un confronto tra generazioni e la difficoltà di trovare un equilibrio tra sogno e realtà, nella cornice senza tempo di una spiaggia deserta;- "" di Gabriele Brundu. Un bambino di 9 anni si ritrova a dover ristabilire un equilibrio nella sua vita dopo un evento sconvolgente che mette a dura prova il suo spirito gioviale;- "" di Francesco Piras. Un'invasione di cavallette costringe un allevatore ad abbandonare le attività e ad affrontare l'impossibile passaggio di testimone con il figlio.