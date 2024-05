BORGHI SUL SET 2 - Il 3 e 4 giugno a Roma

16/05/2024, 15:00

Si terrà il 3 e 4 Giugno 2024 presso il Cinema Caravaggio di Roma la seconda edizione del festival cinematografico, organizzato dall’associazione Cinecircolo Romano.Ideato dalla presidente Daniela Cipollaro e dal direttore artistico Catello Masullo, Borghi sul set è il primo festival di cinema in Italia interamente dedicato a film girati negli antichi borghi storici del nostro Paese, che con il loro fascino e la loro magia, sono una quinta ideale per un set cinematografico suggestivo.La seconda edizione del festival raddoppia la sua programmazione e vedrà la partecipazione di cinque cortometraggi e quattro lungometraggi.Tra i corti compaiono i titoli di: "" di Gabriele e Saria Cipollitti, "" di Marco Migliozzi, ""i dei fratelli Francesco e Gianmarco Latilla, "" di Rosario Errico e, fuori concorso, la "" di Alberto Bassetti. Tra i lungometraggi, invece, "" di Rosario Errico, "" di Daniele Vicari, "" di Marco Martani e "", di Riccardo Milani.L’obiettivo è accendere nuovi riflettori sull’entroterra italiano, fatto di migliaia di paesi, di piccoli borghi e frazioni che attendono di essere salvati. E con loro l’immensa realtà di architetture e paesaggi che sono nella storia della maggioranza delle famiglie italiane.Il cinema, infatti, è lo strumento più vivace ed efficace per raccontare la lotta per la sopravvivenza, che vede queste piccole realtà impegnate quotidianamente a fare i conti con l’abbandono della propria terra da parte delle giovani generazioni, costrette a costruirsi un futuro altrove, e con la sempre più diffusa crisi dell’agricolturaL’idea, infatti, è quella di mobilitare una rete di personalità legate al mondo della cultura e metterle a confronto con esperti e addetti ai lavori impegnati da tempo nel settore dei borghi d’Italia. Il tutto, però, sempre con una particolare attenzione verso i residenti e coloro che hanno intrapreso attività innovative legate al recupero di attività artigianali tradizionali e di nicchia, necessarie per uscire dalla travolgente omologazione e dalla crisi economica. Cuore del Festival sarà il Forum “Il ruolo del cinema nella campagna di valorizzazione dei Borghi Storici”, con la partecipazione di esperti e personalità di spicco a livello nazionale, previsto Martedì 4 giugno alle ore 19.00, prima della cerimonia di premiazione delle ore 21.00.Il festival è patrocinato da Italia Nostra, l’associazione nazionale per la tutela dei beni storici, artistici e naturali, da tempo impegnata in un suo “Piano Borghi” che si inserisce nella Strategia Nazionale Aree Interne.Il “Piano Borghi” di Italia Nostra è volto alla messa in sicurezza antisismica, al recupero e ad un corretto restauro dei centri storici minori in vista di un ripopolamento e della tutela dei loro valori identitari, fondamentali anche ai fini di un turismo colto e lento che può svilupparsi sulle antiche strade e gli antichi cammini.La manifestazione è realizzata anche con il patrocinio di Roma Lazio Film Commission.