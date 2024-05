PROGETTI SCUOLA ABC - A premiare Finocchiaro, Labate, Delli Colli, Ferzetti

15/05/2024, 18:21

Oggi, 15 maggio, presso il Cinema Adriano, sono stati premiati i cortometraggi realizzati dagli studenti e dalle studentesse delle Scuole Superiori di Roma e Lazio che hanno partecipato al progetto Cinema, Storia & Società, inserito all'interno deidedicato all'audiovisivo, al cinema e alla serialità televisiva.La mattina è iniziata con i saluti istituzionali di Giovanna Pugliese Coordinatrice dei Progetti Scuola ABC, Lorenza Lei Responsabile della Struttura Autonoma Cinema della Regione Lazio, Bruno Zambardino, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo Ministero della Cultura, Marlon Pellegrini Capo Ufficio Stampa di Cinecittà, Angela Levatino Direttrice Servizi di supporto al Sistema Educativo Scolastico Roma Capitale, Giuliana Gamba Giornate degli Autori. Il critico cinematografico Fabio Ferzetti, la Presidente dei Nastri D'Argento Laura Delli Colli, l'attrice Donatella Finocchiaro che ha letto il bellissimo racconto Strade di cicatrici di Alice Formica, studentessa del Liceo Scientifico “Vittorio Veneto” di Milano, la produttrice Simona Bianchi e la regista Wilma Labate, insieme ai ragazzi e alle ragazze hanno contribuito a celebrare questo anno di incontri e approfondimenti con la premiazione di 5 progetti selezionati tra gli oltre 50 cortometraggi realizzati dai giovani talenti delle Scuole Superiori di Roma e Lazio. L'evento, condotto da Livio Beshir, si è concluso con la performance del cantante e rapper Il tre che ha risposto a tantissime domande dei ragazzi e ha cantato i due brani Fragili e Fuori è notte."Dal 2018 abbiamo avviato il Piano Nazionale Cinema e Immagine per la scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con risorse stabili e permanenti che ci consentono di mettere a disposizione ogni anno una dotazione finanziaria importante per bandi che riguardano scuole e enti che lavorano sul territorio con cineteche e con professioni del settore. L’obiettivo è arrivare ad introdurre il cinema e l'audiovisivo in modo curricolare nelle scuole. Per fare questo abbiamo già finanziato 1500 progetti, che hanno raggiunto oltre 1 milione di studenti e 75000 docenti. Inoltre con uno dei nostri progetti nazionali Cinemovel abbiamo avviato la visione del film di Matteo Garrone nei paesi africani per mostrare anche lì questo film straordinario" afferma Bruno Zambardino."I film che vedete qui, grazie a Cinema Storie & Società, sono come un metallo prezioso che ha superato la prova del tempo, e noi crediamo che questo vi da conoscenza, vi da un linguaggio e vi fa scoprire la vita. La conoscenza ci permette di essere meno schiavi, uno spettatore consapevole è un cittadino consapevole. Il cinema ci insegna l’arte di vivere meglio. Grazie per essere spettatori e per portare il cambiamento" dichiara Marlon Pellegrini"Da tutti questi lavori emergono tante cose interessanti. Abbiamo registrato, in quasi tutti, una grande voglia di raccontare, persino contagiosa, un desiderio di scoprire il mondo e di farci scoprire il vostro rapporto con il mondo. Molti lavori hanno affrontato storie di bullismo, di violenza sulle donne, tanti hanno raccontato personaggi di altre generazioni e le scuole dove crescete, ma in tutti abbiamo ritrovato una nota personale e originale. Abbiamo capito che il passato per voi è una terra straniera e orientarsi al suo interno è complicato quindi è importante fornire gli strumenti di conoscenza del passato. Bellissimi i lavori degli studenti di Rebibbia che hanno mandato dei testi, che affrontano spesso i temi delle migrazioni" conclude Fabio Ferzetti.La giuria di CINEMA STORIA&SOCIETÀ - composta da Wilma Labate (regista); Fabio Ferzetti(Giornate degli Autori, critico cinematografico); Giuliana Gamba (Giornate degli Autori, regista); Maura Cosenza (Cinecittà); Giovanna Pugliese (Coordinatrice Progetti Scuola ABC); Stefania Sebasti(Responsabile attività Progetti Scuola ABC) - dopo attenta valutazione dei contributi pervenuti ha deliberato di assegnare i seguenti premi e menzioni:MENZIONE SPECIALE ai corti 3D, STORIE DI DONNE IN TRE MINUTI e ANOTHER END - IL CONFINE TRA VITA E MORTE presentati dalle classi 4°A e 3°C dell’I.I.S. “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia con la seguente motivazione: I lavori ci hanno colpito per la qualità della ricerca dedicata a figure femminili poco note anche se hanno fatto la Storia come Alfonsa Rosa Maria Morini, Sara Levi Nathan, Franca Florio, Titina De Filippo e per l'entusiasmo e l'adesione insieme personale e collettiva con cui i ragazzi si sono lanciati nell'analisi del film di Piero Messina.PREMIO al corto C’È ANCORA DOMANI presentato dalle classi 4°G e 5°C dell’I.P.S.E.O.A. “Alfredo Celletti” di Formia con la seguente motivazione: Ingredienti delicati, accostamenti spericolati, esecuzione impeccabile. Non credevamo che un film potesse trasformarsi in una ricetta. Gli allievi del Celletti dimostrano che non si tratta di una missione impossibile con questo piccolo saggio di cine-cucina che sarebbe piaciuto molto ai futuristi.PREMIO al corto presentato dalla classe 4°A Liceo Artistico dell’I.I.S.S. “Cesare Battisti” di Velletri MAI ABBASTANZA con la seguente motivazione: Sempre in forma, sempre perfetti, sempre adeguati ai modelli che ci assediano da ogni lato. Alle volte è dura e il corpo manda segnali che tocca a noi interpretare. Come ci racconta questo piccolo film scritto addosso alla protagonista, ma capace anche di dare forma ai suoi demoni più segreti.PREMIO al corto UN MATRIMONIO ALL’ITALIANA presentato dalla classe 4°C dell’I.I.S. “Martino Filetico” di Ferentino con la seguente motivazione: C'era una volta ma non è una favola, è una storia vera raccontata da una testimone a sorpresa. Vicina, anzi vicinissima all'autrice di questo corto. E in fondo a tutti noi.PREMIO ai corti LE CRI e THE RUNAWAYS presentati dalla classe 2°C dell’I.I.S.S. Cine-Tv “Roberto Rossellini” di Roma con la seguente motivazione: Tra i tanti lavori proposti dall'istituto Cine TV Rossellini spiccano due film-collage diversissimi ma molto ben strutturati che interrogano con efficacia il nostro problematico rapporto con le immagini.CINEMA, STORIA&SOCIETÀ è il modulo didattico dedicato alla settima arte che si inserisce nei Progetti Scuola ABC, che accompagnano gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie alla scoperta del cinema e dell’audiovisivo, della scrittura, della musica, del teatro, della storia e dei luoghi unici di Roma e della regione Lazio.Il modulo Cinema, Storia & Società si propone di raccontare da un lato, il Novecento attraverso le storie, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale, dall'altro di raccontare quel che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e contraddizioni.Alcuni grandi film hanno la stessa importanza e forza espressiva di un’opera letteraria o di un affresco, capolavori dal valore inestimabile, che ci aiutano a costruire quella memoria collettiva che lega il nostro presente, a volte turbolento e complicato, al passato.A questo filone legato al grande schermo si aggiunge un altro percorso che riguarda altre tipologie di immagine: la serialità televisiva, ma anche le clip e l’audiovisivo in genere. La serialità televisiva è un fenomeno pervasivo dell’ultimo decennio. La qualità delle produzioni si è molto innalzata, raggiungendo altissima qualità e grande popolarità, come avvenne con il romanzo ottocentesco alla Dickens o alla Dumas. La clip invece è un atomo di immagine in movimento, può accompagnare la musica, o essere un frammento di stories sui social.Tra gli appuntamenti di questo anno gli studenti hanno avuto la fortuna di incontrare attori, registi del calibro di Matteo Garrone, Pierfrancesco Favino, Paola Cortellesi, Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni, Francesco Bruni e Marta Savina. Inoltre hanno partecipato al Meeting di Cinema&Storia, realizzato in collaborazione con Cinecittà, una full immersion al Bif&st di Bari in un incontro fra formazione, visione di opere cinematografiche e momenti di approfondimento.