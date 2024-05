VISIONI SARDE NEL MONDO - Il 15 maggio a Jyvaskyla in Finlandia

11/05/2024, 11:35

vola in Finlandia.L'appuntamento con il giovane cinema isolano è fissato per il 15 maggio 2024, ore 16.15 negli spazi della Jyväskylä University Library una delle più antiche biblioteche della Finlandia.Il viaggio della rassegna cinematografica si ferma quindi a Jyväskylä, una splendida città che si trova nel cuore della Regione dei Laghi Finlandesi.Jyväskylä è una città giovane – anche perchè sede universitaria – centro di eccellenza per lo sport ed è capitale dell’architettura visto che proprio qui ha vissuto, studiato e costruito alcune delle sue opere migliori Alvar Aalto architetto di fama internazionale. La città ospita il Rally di Finlandia, che fa parte del Campionato del mondo di rally ed è sede dell'annuale Jyväskylä Arts Festival.L'incontro con la Sardegna e il suo cinema sarà organizzato dalla Società Dante Alighieri, Comitato di Jyväskylä, Merja Pänkäläinen presidente.I film saranno introdotti da Jenni Lehtonen Presidente del Comitato Società Dante di Turku, che partecipa attivamente alla realizzazione dell'iniziativa.Queste le pellicole proposte:- "" di Nicola Camoglio. Una coppia viene a contatto con una banda di rapitori, sperimentando sulla propria pelle la realtà incerta degli anni '70 in Sardegna;- "" di Francesco Tomba, Chiara Tesser. Un avido prete e un astuto cieco avviano una lunga trattativa che porterà la furbizia di uno a prevalere sull'avarizia dell'altro;- "" di Gianni Cesaraccio. Quattro ex soldati malati terminali compiono una rapina dietro l’altra per riprendersi ciò che lo Stato gli ha negato;- "" di Ludovica Zedda. Un confronto tra generazioni e la difficoltà di trovare un equilibrio tra sogno e realtà, nella cornice senza tempo di una spiaggia deserta.Proiettati in lingua originale con i sottotitoli in inglese i film affrontano tematiche di interesse uiversale.Nella consapevolezza che iI cinema rappresenti un veicolo formidabile per far conoscere la Sardegna e le sue eccellenze la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro e la Fondazione Sardegna Film Commission sostengono con convinzione il tour di, progetto realizzato dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con il Circolo Sardi in Torino "A. Gramsci" e l'Associazione "Visioni da Ichnussa".