ANAC - Partner a Gorizia di Via della Creatività

10/05/2024, 10:02

In vista delle iniziative di, l'Associazione Nazionale Autori Cinematografici è co-ideatrice e partner del "Palazzo Del Cinema - Hiša filma" di Gorizia nel progetto VIA DELLA CREATIVITÀ che mette a disposizione di creativi e creative europee dell'Arte cinematografica (sceneggiatura, regia, scenografia, costumi e musica), "Residenze di artisti" .L'obiettivo è quello di offrire ai candidati e alle candidate, all'interno del Borgo Castello di Gorizia, concentrazione e ispirazione appropriate per dar vita, sviluppare o finalizzare i propri progetti.Le domande per la prima sessione che si svolgerà dal 1 al 22 luglio 2024 dovranno pervenire all'organizzazione entro il 30 maggio 2024 seguendo le indicazioni del bando in allegato.è un'iniziativa che fa parte del sistema di attività denominato “BorGO Cinema” beneficiario dei contributi del progetto pilota “Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e culture” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Ne fanno parte anche Ministero della Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Comune di Gorizia.