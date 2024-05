LA DONNA PER ME - Il 10 maggio in prima serata su Rai2

10/05/2024, 09:45

Ciak, si cambia vita: su Rai 2, in prima visione e in prima serata, alle 21.20, venerdì 10 maggio 2024 va in onda la commedia “”.È la vigilia delle nozze per Laura e Andrea, che si sono conosciuti da giovanissimi e sono stati sempre insieme. Ma lui, durante l’addio al celibato, esprime qualche dubbio con i suoi amici. Per magia si sveglierà il giorno dopo in un mondo del tutto diverso, dove è uno scapestrato pieno di donne. Il sogno degenera, perché a quanto pare Andrea è destinato a rivivere quella giornata, anche se in forma diversa, all’infinito. Le stesse 24 che ore si ripetono, è un punto di partenza molto amato dagli sceneggiatori: “” è una brillante variazione del tema, arricchito da ritmo e trovate, e dalla grazia di Alessandra Mastronardi.La regia è di di Marco Martani, nel cast anche Andrea Arcangeli, Stefano Fresi, Cristiano Caccamo, Eduardo Scarpetta e Francesco Gabbani.