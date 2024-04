ENNIO DORIS - C'È ANCHE DOMANI - Una banca costruita sulle persone

10/04/2024, 07:05

Claudio Fontanini



L’uomo d’oro della finanza italiana, il ‘banchiere gentile’ che costruě la banca intorno alla persona e che fu capace, dopo il crollo di Lehman Brothers nel 2008, di restituire di tasca propria 120 milioni di euro in controvalori agli 11.000 risparmiatori rimasti coinvolti nel crollo finanziario. La vita di(sullo schermo) č raccontata nel film diin sala come evento speciale per tre giorni (15-16-17 aprile), distribuito da Medusa in oltre 150 copie e tratto dal romanzo autobiograficoedito da Sperling & Kupfer nel 2014.Tre archi temporali (quello del bambino con una straordinaria capacitŕ d’osservazione, il migliore per resa cinematografica, quello del giovane uomo innamorato e con u sogno nel cuore e quello del banchiere entrato nell’immaginario di tutti), l’infanzia povera e felice a Tombolo, nel padovano, la nefrite da curare e il sogno infranto di percorrere le orme paterne (Mai mettere la nostra felicitŕ nelle mani degli altri dicenei panni di un mediatore agricolo), gli studi in ragioneria e l’assunzione al Banco Popolare Veneto, la passione per i numeri e l’incontro con una bellissima 15enne che diventerŕ sua moglie (). Fino all’incontro con Silvio Berlusconi () e alla fondazione di Banca Mediolanum coi piani d’investimento personalizzati. Coi valori familiari, l’onestŕ, la trasparenza e la centralitŕ della persona come lezione di vita da trasmettere alle generazioni future in 120’ che insegnano a credere in ciň che si dice e a non tradire i propri ideali. Con andamento da fiction televisiva, aria da favola italiana, retorica a chili e poche sorprese.” - confessa- “”. “” - continua il regista - “, specializzato in biografie da prima serata racconta di quella che č stata “un'altra sfida attoriale”. “”.Perinfine “”.