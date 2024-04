LA LIGURA DEL CINEMA . LA RIVIERA DI LEVANTE DA BOGLIASCO A MONEGLIA - La mostra a Genova

08/04/2024, 10:30

Mercoledì 27 marzo 2024, ore 16.30, è stata inaugurata presso La Fabbrica delle Immagini – Voltini Lab del Centro Civico Buranello di Genova Sampierdarena “”, mostra dedicata al rapporto tra il levante ligure e la settima arte.Realizzata dall’associazione culturale Paperjam con la consulenza cinematografica di Renato Venturelli e il contributo di Coop Liguria – Azioni per la società e in collaborazione con il Premio Cinematografico Stefano Pittaluga 2024, l'esposizione è la terza parte di una mostra più ampia incentrata sulla relazione tra la Liguria e il cinema, le cui prime parti, dedicate a Genova e alla Riviera di Ponente, hanno riscontrato un grande successo nei mesi scorsi registrando un'ottima affluenza di pubblico e una certa visibilità nazionale.La presente esposizione è una carrellata su come il cinema ha rappresentato la Riviera di Levante e sulle numerose star che vi hanno fatto capolino per girare i loro film, «da Humphrey Bogart e Ava Gardner che s’incontrano e chiacchierano sulla piazzetta di Portofino in La contessa scalza di Joseph L. Mankiewickz a Rock Hudson e Gina Lollobrigida che arrivano in una villa di Santa Margherita in Torna a settembre di Robert Mulligan, passando per Jean-Paul Belmondo, Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Christopher Lee, fino al premio Oscar Colin Firth» (Dal depliant della mostra a cura di Renato Venturelli).La mostra è aperta al pubblico, a ingresso libero, fino a venerdì 3 maggio 2024 dal martedì al venerdì (orario 16.30-18.30) e si potranno inoltre concordare con il Club Amici del Cinema, associazione che cura la programmazione de La Fabbrica delle Immagini-– Voltini Lab, aperture particolari per visite di scuole e altri gruppi.