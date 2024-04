TUTTO TUTTO NIENTE NIENTE - Il 6 aprile in prima serata su Rai Movie

05/04/2024, 18:02

Antonio Albanese moltiplicato per tre: il popolare attore porta sul grande schermo i suoi personaggi in un colpo solo con, programmato da Rai Movie sabato 6 aprile 2024 alle 21.10.Si parte con Cetto La Qualunque, chiassoso e disonestissimo sindaco calabrese, che viene arrestato, ma si rifiuta di fare nomi. Per mostrargli riconoscenza, un potente sottosegretario lo porter in Parlamento. Con lui arrivano a Montecitorio Rodolfo Favaretto, razzista e faccendiere veneto, e Frengo Stoppato, animatore di villaggio pugliese col vizio delle droghe leggere.Nel cast anche Lorenza Indovina, Paolo Villaggio, Fabrizio Bentivoglio e Lunetta Savino.