UN MONDO A PARTE - Il cast in tour nei The Space Cinema

Il tour dei protagonisti di “” nei The Space Cinema si arricchisce di ulteriori otto date. Il pubblico avrà l’imperdibile opportunità di incontrare e salutare i protagonisti del film prima della proiezione. Saranno con noi il regista” narra le vicende del maestro elementare Michele Cortese, interpretato da Antonio Albanese, che, dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana, riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico: una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese, interpretata da Virginia Raffaele, e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio, però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo.Mercoledì 27 marzo alle ore 19:45 presso il The Space Cinema - Roma ModernoVenerdì 29 marzo alle ore 20:00 presso il The Space Cinema - Parco De’ Medici di RomaSabato 30 marzo alle ore 19:00 presso il The Space Cinema di FirenzeMartedì 2 aprile alle ore 20:00 presso il The Space Cinema di BolognaGiovedì 4 aprile alle ore 19:30 presso il The Space Cinema di Nola (NA)Venerdì 5 aprile alle ore 21:00 presso il The Space Cinema di NapoliSabato 6 aprile alle ore 18:45 presso il The Space Cinema Bari CasamassimaSabato 13 aprile alle ore 20:00 presso il The Space Cinema di Quartucciu (CA).