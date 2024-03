COUPON  IL FILM DELLA FELICITA - Evento speciale al Bif&st

21/03/2024, 15:13

Uno stralunato, romantico e solitario individuo in bici per le strade afose di una Roma d’agosto, un supermercato con un’offerta speciale, i volti dei diversi lavoratori in servizio (nella prima prova d’attore di Pierluigi Bersani), un’ignara quanto preoccupata passante (impersonata da Milena Vukotic), una stravagante ragazza con il megafono, e ancora due vigili all’arrembaggio, un lento e anziano signore, angelo custode della storia: sono questi i personaggi del cortometraggio “” del regista Agostino Ferrente con Andrea Satta, voce e volto dei Tętes de Bois, qui protagonista del “mini-musicarello” con il suo brano omonimo, debitore del cinema muto e dei videoclip musicali. Il film - presentato in anteprima nazionale al 41. Torino Film Festival - arriva ora nell’evento speciale al Bifest Bari International Film Festival, sabato 23 marzo al Teatro Petruzzelli (corso Cavour 12) alle 16.30, alla presenza di Agostino Ferrente e Andrea Satta, per poi proseguire il suo percorso nei cinema con il “cine-tour della felicitŕ”.Dopo la collaborazione del videoclip di “Alfonsina e la bici” nel 2009 - canzone dei Tętes de Bois ispirata ad Alfonsina Strada, prima donna ciclista al Giro d'Italia nel 1924, che vide la partecipazione di Margherita Hack - il regista e il cantante si ritrovano, dalla richiesta di un nuovo videoclip per una canzone del nuovo album da solista di Andrea Satta, "Niente di nuovo tranne te", uscito di recente. Da questa idea, ne č nato un corto, sulle note della canzone “Coupon”.Andrea diventa cosě un personaggio che vive la sua vita come se fosse un film in bianco e nero, perennemente “fuori-sinc” nel mondo a colori che lo accerchia, dove non riesce ad esprimersi se non cantando. Nell'afoso e torrido caldo d’agosto, si avventura con la bici in una Roma semi deserta. Il nostro eroe vuole raggiungere un supermercato dove acquistare scatolette di tonno con cui continuare ad accumulare punti che gli faranno vincere il misterioso "Coupon della Felicitŕ". Ma se, tra incontri magici, peripezie ed accadimenti bizzarri e surreali, raggiungere la felicitŕ č un sogno, inseguirla puň rivelarsi un incubo.Ad affiancare Andrea - frutto di fantasticherie divenute reali - ci sono nomi che non ti aspetti: Pier Luigi Bersani, politico di lungo corso, una figura popolare ed empatica, la poetessa e scrittrice Maria Grazia Calandrone che vende poesie con un megafono come fossero prodotti commerciali; Paolo Lombardi - attore e voce di tanti personaggi stranieri, tra cui Hitchcock - č colui che tira Andrea sempre fuori dai guai e infine, Milena Vukotic, volto noto della tv popolare negli ultimi decenni, ha lavorato con numerosi registi (ricordiamo tra gli altri Scola, Monicelli, Bertolucci, Wertmuller, Risi, Fellini, Bunuel, Tarkovskij, Oshima, Zeffirelli.)In bianco e nero come negli anni ‘50, ma ambientato ai giorni nostri, il contesto del film č il supermercato, grande metafora dell’odierno incedere del tratto commerciale della nostra societŕ, illusione della scelta in una rete di algoritmi.Riusciranno i coloratissimi coupon a migliorare le nostre vite in bianco e nero?