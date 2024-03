VITTORIO DE SICA - A Oslo un seminario dedicato al regista ed attore

20/03/2024, 11:07

Come ormai di tradizione, anche quest’anno questo IIC, in collaborazione con l’Istituto di Media e Communicazione dell’Universitŕ di Oslo e la Cineteca di Oslo, organizza un seminario sul cinema italiano classico, e il tema di questa edizione č “” L’ospite d’onore e la conferenziere che aprirŕ il seminario, sarŕ Caterina D’Amico. Figlia dello storico e critico musicale Fedele d’Amico e della sceneggiatrice Suso Cecchi d’Amico, ha ricoperto numerose cariche nel mondo del cinema, del teatro e della televisione. D’Amico si concentrera’ soprattutto su Vittorio De Sica attore nel suo intervento di apertura.Questo il programma, che si terrŕ al Cinemateket (Dronningensgt. 16, Oslo) il 5, 6 e 7 aprile 2024:5 APRILE 2024Ore 18.00: Conferenza (in inglese) a cura di Caterina D’AmicoFilm: Pane, amore e fantasia (1953)6 APRILE 2024Ore: 12.00: Conferenza (in norvegese) a cura del prof. Ove Solum: «Sykkeltyvene, en neorealistisk barnvoksenfilm»Film: Ladri di biciclette (1948)Ore 14.45: Conferenza (in norvegese) a cura del prof. Helge Rřnning: «Miraklet i Milano – realisme og fantasi»Film: Il miracolo a Milano (1951)Ore 17.30: Conferenza (in norvegese) del prof. Jon Inge Faldalen: «Romantisk komedie, italiensk stil»Film: Matrimonio all’italiana (1964)DOMENICA 7 APRILE:Ore 20.45: Film: Umberto D.