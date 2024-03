FORTAPASC - Il 17 marzo su Rai Storia per il ciclo Binario Cinema

16/03/2024, 18:04

Il 23 settembre del 1985, per mano della camorra, viene ucciso sotto casa sua, con dieci colpi di pistola, un giovanissimo cronista del Mattino di Napoli: si chiama Giancarlo Siani e ha appena compiuto 26 anni. Una vicenda umana e professionale, fatta di impegno e passione civile, che Marco Risi racconta in “”, in onda domenica 17 marzo 2024 alle 21.10 su Rai Storia per “”. Nel cast, Libero De Rienzo, Valentina Lodovini, Michele Riondino, Ennio Fantastichini.Siani, che si occupa di cronaca nera nella redazione del Mattino a Torre Annunziata, riesce nella sua breve carriera a mettere allo scoperto numerosi crimini e alleanze delle famiglie camorriste di Napoli e dintorni e le sue inchieste portano a diversi arresti, nel mondo della mala e nel mondo politico. Ed č per questo che paga con la vita. Alla sceneggiatura ha collaborato Andrea Purgatori, scomparso lo scorso, mentre il protagonista, nel ruolo di Siani, č l’indimenticato Libero De Rienzo.