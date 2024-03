PARADISE - UNA NUOVA VITA - Il 18 marzo in prima serata su Rai5

17/03/2024, 08:02

Il siciliano Calogero assiste a un omicidio di mafia e decide di testimoniare. Si ritrova cos trapiantato in Friuli come testimone di mafia sotto protezione. Per uno scherzo burocratico del destino, nel suo stesso paesino arriva anche il killer contro cui aveva deposto. Una storia che il regista Davide Del Degan racconta in, in onda luned 18 marzo 2024 alle 21.15 su Rai 5. Nel cast, Vincenzo Nemolato, Giovanni Calcagno, Branko Zavrsan, Selene Caramazza, Andrea Pennacchi. Genere Commedia.Il film ha vinto il Globo d'oro 2021 come Migliore Opera Prima ed stato presentato al 37 Torino Film Festival (2019), nella sezione After Hours, e candidato al David di Donatello nella sezione Film Italiani (2021).