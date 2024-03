LA PASSIONE - Il film di Carlo Mazzacurati torna su grande schermo

16/03/2024, 08:23

Si terrà 22 marzo 2024 alle 20:30, presso l'Auditorium delle scuole elementari di Santa Maria in via Celle, 9, Revine Lago la proiezione del film “” di Carlo Mazzacurati con, tra gli altri Silvio Orlando e Giuseppe Battiston. Un evento speciale che segna il ritorno sul grande schermo a 10 anni dalla scomparsa del grande regista veneto. Ad arricchire ulteriormente l’evento la proiezione, in anteprima assoluta, di alcune sequenze del primo documentario d’artista prodotto in occasione del Presepe Vivente di Revine. Pietro Spini, uno dei filmmaker, sarà presente per introdurre la proiezione.L’evento è organizzato da Piattaforma Lago e Pro Loco di Revine Lago con il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare un posto scrivendo a [email protected] La Passione di Cristo viene rievocata ogni anno a Revine Lago, ed è diventata ormai un tradizionale appuntamento del periodo pasquale (con più di 80 edizioni). Per riscoprirla attraverso la nuova lente del cinema, il 22 marzo 2024 alle 20:30, presso l'Auditorium delle scuole elementari di Santa Maria in via Celle, 9, Revine Lago, avrà luogo una proiezione unica nel suo genere. Si tratta di un film pensato per stimolare riflessioni sul tema della Passione, in un coinvolgente mix di dramma e commedia, in dialogo con la tradizionale rappresentazione che si svolge annualmente a Revine.L'evento si caratterizza per il suo stretto collegamento con la rievocazione della Passione che si tiene tradizionalmente ogni anno a Revine. Questa proiezione offre agli spettatori un'opportunità unica di arricchire la loro comprensione del tema, attraverso l'arte del cinema. Ad aprire la serata, ci sarà un’anteprima del girato del videomaker Piero Spini, che nello scorso periodo delle festività natalizie ha documentato assieme a tre giovani artisti un’altra tradizione di Revine, ovvero il Presepe vivente. Questo progetto si inserisce all’interno del palinsesto di residenze artistiche di Piattaforma Lago. Inoltre, in concomitanza con questa serata, si avvierà una residenza dedicata alla documentazione della rievocazione della Passione che vedrà ospite il videomaker veneto Riccardo Fabris.