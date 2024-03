VISIONI SARDE NEL MONDO - Il 14 marzo la rassegna all'Istituto Italiano di Cultura di Oslo

12/03/2024, 20:14

Appuntamento con il giovane cinema sardo in Norvegia.L'Istituto Italiano di Cultura di Oslo, prestigioso organo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il 14 marzo 2024 presenterà negli spazi dell'Istituto quattro cortometraggi diQuesta edizione diall’Istituto Italiano di Cultura diretto da Raffaella Giampaola si apre con una presentazione del numero 19 della rivista annuale del cinema italiano, Quaderni del CSCI, acronimo che sta per Centro di Studi sul Cinema Italiano. Il dossier, curato da Antioco Floris, Marco Gargiulo e Fabio Rossi, si intitola: "".La proiezione dei corti sarà preceduta da un approfondimento su cinema e letteratura a cura di Antioco Floris (Università di Cagliari), Marco Gargiulo (Università di Bergen), Fabio Rossi (Università di Messina) e Camilla Skalle (Università di Bergen).A seguire saranno proposti:- "" di Joe Juanne Piras (17’), thriller drammatico che racconta di una psicologa infantile alle prese con un caso molto delicato e complesso. Smarrimento e ossessioni si avvicendano fino a confondersi;- Giù cun Giuali di Michela Anedda (3’), stop motion in sardo. Due cugini diversissimi, trovano un modo per andare oltre le apparenze;- "" di Ludovica Zedda (16’), cortometraggio incentrato sul confronto generazionale tra padre e figlia;- "" di Francesco Piras (18’), il passaggio di testimone da padre a figlio per la gestione dell’ovile di famiglia, con sullo sfondo una terribile invasione di locuste che divorano ogni cosa.Non mancherà il dibattito per concludere la serata in bellezza.Il progettoè reso possibile da Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, Cineteca di Bologna, Associazione "Gramsci" di Torino e Associazione "Visioni da Ichnussa.