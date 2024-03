RACE FOR GLORY - AUDI VS. LANCIA - Proiezione speciale il 14 marzo a Torino

08/03/2024, 15:28

Giovedě 14 marzo, alle ore 21.00, il Multisala Reposi di Torino ospiterŕ la proiezione-evento del lungometraggio “” - diretto da Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio nei panni del protagonista Cesare Fiorio – realizzato per 5 settimane in Piemonte nella primavera del 2022.La serata – organizzata da Film Commission Torino Piemonte e Lancia in occasione dell’uscita in sala del film, distribuito da Medusa Film proprio dal 14 marzo – si terrŕ alla presenza del cast, della troupe del film e delle istituzioni locali.Realizzato per 5 settimane in Piemonte tra Torino (grattacielo Lancia, uffici di Mirafiori e altre locations di Stellantis tra le quali il Proving Ground di Balocco), Novara, la Val Formazza e il Parco del Mottarone con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, “Race for Glory – Audi vs Lancia” racconta l’epica impresa della Squadra Corse Lancia – capitanata da Cesare Fiorio - che, nel 1983, trionfň nel Campionato del Mondo di Rally contro gli storici rivali dell’Audi.In Piemonte sono stati ricostruiti gli stabilimenti, i percorsi rally e servizi di pista in Portogallo, Corsica e Finlandia. Il Massiccio del Mottarone, nello specifico, č stato location chiave per ricreare gli ambienti del rally del Portogallo e di Montecarlo.La pellicola dedicata al mondo del rally vanta un cast internazionale che affianca Riccardo Scamarcio – protagonista del film ma anche produttore del film con Lebowski - nei panni di Cesare Fiorio, team manager Lancia insieme a Daniel Brühl come Roland Gumpert, team manager Audi, Volker Bruch nel ruolo di Walter Röhrl, pilota del team Lancia. Nel cast anche Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini, Haley Bennett.Scritto da Filippo Bologna, Stefano Mordini, Riccardo Scamarcio, il film č una produzione Lebowski con Rai Cinema, coprodotto da Davis Film in associazione con Mas S.r.l., prodotto da Riccardo Scamarcio e Jeremy Thomas, coprodotto da Victor Hadida