EMANUELA MASCHERINI - Ospite di CinemA. Le registe, le attrici, le sceneggiatrici

07/03/2024, 11:28

Per la Festa della Donna nella rassegna CinemA. Le registe, le attrici, le sceneggiatrici, ciclo di incontri di cultura cinematografica in Mediateca Toscana, il prossimo appuntamento luned 11 marzo (ore 16.30) con il cinema di, attrice e regista toscana.In programma la proiezione di tre suoi cortometraggi, Nerofuori, Offline e Come la prima volta e in anteprima assoluta il trailer del suo corto Alba blu, contro la violenza sulle donne.Modera il critico Gabriele Rizza.Via San Gallo, 25, Firenze. Ingresso libero