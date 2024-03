CA FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL 14 - Dal 20 al 23 marzo a Venezia

04/03/2024, 15:50

Presentata a Venezia la quattordicesima edizione del, il primo in Europa interamente concepito, organizzato e gestito da un’università che si svolgerà dal 20 al 23 marzo in forma ‘diffusa’ a Venezia, a partire dall’Auditorium Santa Margherita – Emanuele Severino e in altre sei sedi, tra musei e istituzioni culturali. Nel presentare il programma, la Direttrice artistica e organizzativaha affermato: "”.Anche in questa edizione, preannunciata dal manifesto di Manuele Fior, è ila costituire il cuore della manifestazione, con i 30 migliori cortometraggi prodotti nell’ultimo anno da studenti di università e scuole di cinema da tutto il mondo. In molte opere del concorso emergono con forza il tema della guerra e le sue drammatiche conseguenze sulle vite di giovani e bambini, come avviene in "" del siriano Mohamad W. Ali, in "" di MD Rabbi Bhuiyan dal Bangladesh, nell’iraniano "" di Hamidreza Arjomandi e in "" di Ilayda Iseri dalla Turchia. Due gli italiani in gara: "" di Angela Norelli e l’animazione collettiva "", rispettivamente dal CSC di Roma e da quello di Torino. A decretare i vincitori sarà una giuria internazionale tutta al femminile composta dalla regista italiana Antonietta De Lillo, dalla sua collega iraniana Ghasideh Golmakani e dalla critica e programmatrice statunitense Cynthia Felando; alle quali sarà inoltre dedicato un programma speciale.La componente femminile caratterizza anche gli ospiti principali che saranno protagonisti di omaggi, retrospettive e masterclass, a partire da quella di una delle più grandi registe italiane di sempre,, lo scorso anno insignita del Leone d’oro alla carriera in concomitanza con l’uscita del suo ultimo film,. Non sarà da meno l’incontro con, animatrice inglese vincitrice di numerosi premi, tra cui BAFTA ed Emmy, e candidata all’Oscar per due volte, che presenterà tre cortometraggi e sarà protagonista di un workshop sulla sua tecnica d’animazione. Viene invece dal Giappone, una delle voci più interessanti del panorama cinematografico nipponico, nonché fotografa di fama mondiale che presenterà l’edizione italiana della sua autobiografia, "". Condivide con lei l’amore per la fotografia anche la fotografa, pittrice e videoartista croata, veneziana d’adozione e storica collaboratrice di Peggy Guggenheim. A loro si affiancheranno inoltre il regista, sceneggiatore e attore franceseautore, tra gli altri, di Le donne del sesto piano, e il regista indianoche si occupa principalmente di tematiche queer.Tornano anche gli appuntamenti fissi dello Short che ormai sono parte integrante della sua identità: lo speciale sul cinema delle origini a cura di Carlo Montanaro quest’anno festeggerà il decennale della sua La fabbrica del vedere, Elisabetta Di Sopra condurrà invece gli spettatori alla scoperta di nuove opere di videoarte italiana, mentre East Asia Now proporrà quattro nuovi corti che rappresentano alcune delle tendenze più interessanti provenienti dall’Asia Orientale. Si rinnovano inoltre anche gli spazi dedicati alla summer school Films in Venice and Filming Venice e al”. Due infine sono i concorsi collaterali: il CINIT Music Video Competition, dedicato a video musicali realizzati da studenti di università e scuole di cinema internazionali e l’High School Competition, con otto cortometraggi in gara realizzati da studenti liceali di tutto il mondo, cui si vanno ad aggiungere le opere selezionate dallo Short che andranno a formare dei concorsi appositi alle prossime edizioni de Le giornate della luce di Spilimbergo e del South Italy International Film Festival di Barletta. La serata conclusiva vedrà la consegna dei premi realizzati da Promovetro e sarà impreziosita da un’esibizione del complesso Musicafoscari che musicherà un cortometraggio di Buster Keaton.