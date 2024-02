BERGAMO FILM MEETING 42 - I film della Mostra Concorso

28/02/2024, 15:52

Riservata ai nuovi autori, ladella quarantaduesima edizione del" presenta 7 lungometraggi di fiction, inediti in Italia, caratterizzati dall’originalità linguistica e narrativa con cui affrontano i temi della contemporaneità. I lungometraggi selezionati concorrono al, assegnato ai tre migliori film della sezione sulla base delle preferenze espresse dal pubblico.Al film vincitore andrà un riconoscimento del valore di 5.000 euro, istituito come sostegno rivolto alle produzioni che investono nei giovani autori, nel cinema indipendente e di qualità. Inoltre la giuria internazionale, che quest'anno è composta da Michelangelo Frammartino (regista), Vaida Kazlauskaitė (project coordinator European Film Forum Scanorama - Vilnius) e Paola Raiman (critica cinematografica e selezionatrice per Entrevues Belfort Film Festival) assegnerà 2.000 euro quale Premio per la migliore regia.Questi i film:Alle soglie di una finale di campionato destinata a definire il suo futuro, Sofia, promettente pallavolista di diciassette anni, si trova ad affrontare una gravidanza indesiderata. Cercando un modo per abortire, diventa il bersaglio di un gruppo estremista determinato a fermarla anche con la violenza. Ma né Sofia né coloro che le stanno vicino sono disposti a sottomettersi.Béla si sente come se il mondo stesse cospirando contro di lui quando suo figlio lo mette in una casa di riposo. Qui, si imbatte in Zoé, un’adolescente ribelle condannata a prestare servizio alla comunità. Mentre Zoé cerca disperatamente di stabilire un legame con sua madre, Béla vuole dimostrare a tutti di essere autosufficiente per poter tornare a casa. Nonostante la differenza di quasi sessant’anni, la solitudine che accomuna i due li trasforma in alleati. Un’amicizia che supera le barriere dell’età.Chiara è la matriarca di una famiglia originaria del Veneto ed emigrata in Brasile. Dopo la morte di uno dei figli e quando anche il più giovane se ne va di casa, si trova ad affrontare la solitudine. Decide così di accompagnare suo marito Alfredo nei viaggi come fornitore dei bar della Serra Gaúcha. La loro relazione sarà messa alla prova dallo svelamento di alcuni segreti e da una piccola tartaruga.Aneta e Jirka, una coppia sulla trentina, permettono alla madre di lui di insediarsi in casa: non hanno idea di stare entrando in un claustrofobico purgatorio. La loro vita tranquilla si trasforma lentamente in un caotico disastro. Valerie, una donna ben curata di sessant’anni, si rivela un’energica diva che pian piano conquista non solo lo spazio dell’appartamento, ma anche le menti dei suoi abitanti. Mentre l’invasione domestica avanza, le certezze vacillano e i confini della privacy vengono demoliti.A quarantuno anni, Dan muore in un incidente automobilistico. Si ritrova in Purgatorio, un posto strano su una spiaggia deserta, con una temperatura mite e bibite sempre fresche. Presto si accorge di non essere solo e capisce che dovrà affrontare gli errori commessi quando era in vita, prima di essere convocato per il Giorno del Giudizio e conoscere la sua destinazione finale. Life is a bitch. Death is a switch.Jessica Comley è un’ufficiale di pattuglia al confine tra Arizona e Messico. Algida e fiera, è determinata a difendere con ogni mezzo l’America da trafficanti di droga e clandestini. I suoi eccessi infastidiscono sia i colleghi che i suoi superiori e arriva il giorno che oltrepassa il limite uccidendo un migrante inerme sotto gli occhi di tre testimoni: un poliziotto, un nativo americano e suo nipote. Di fronte alle autorità, è la sua parola contro la loro.Shaqa e Selvia sono una coppia di mezza età e hanno lasciato il Kosovo per raggiungere le due figlie nel Regno Unito, dove riescono a condurre una vita dignitosa. Quando arriva la lettera dell’Ufficio Immigrazione che nega loro il rinnovo del permesso di soggiorno, i progetti di un futuro luminoso vanno in frantumi. Cercando una soluzione per rimanere, Shaqa e Selvia si ritroveranno a dover compiere delle scelte che metteranno in discussione i loro valori morali e comporteranno conseguenze impreviste per l’intera famiglia.