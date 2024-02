26/02/2024, 13:07

è una rassegna sul cinema, la cultura e gli sport di montagna che propone eventi in anteprima del Valsusa Filmfest, storico festival cinematografico e culturale di comunità la cui 28^ edizione si svolgerà nei mesi di marzo e aprile in diversi comuni della bassa e alta Valle di Susa.Giovedì 7 marzo 2024 alle ore 20:45, come sempre ad ingresso gratuito, la rassegna prosegue al cinema di Condove insieme a Fredo Valla che presenterà il suo film documentario “”. Il regista condividerà con il pubblico le emozioni provate durante le riprese sul massiccio dell’Ambin, da lui stesso definito “un acrocoro, un deserto d’alta quota sul confine tra Italia e Francia, un incontro e scontro di lingue”.Il film è stato prodotto da Ines Cavalcanti per Chambra d’Oc, dall’Unione Montana Alta Valle di Susa e dalla Regione Piemonte all’interno del progetto “AMB.ENIS – Interreg V-A Italia Francia ALCOTRA”, dedicato al grande massiccio montuoso che si staglia ai confini tra l’Italia e la Francia e che riunisce alle sue pendici una molteplicità di culture, tradizioni, paesi e persone molto diverse ma con radici comuni.