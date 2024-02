UNA MAMMA - Presentazione del docu-film su Cira Maniscalco a Palermo

23/02/2024, 10:32

Un viaggio nel dolore, come solo quello che una mamma può provare, ma anche il punto della situazione sullo stato delle malattie rare in Sicilia. S’intitola “” il docufilm, scritto e diretto dalla giornalistae prodotto da SiciliaOnDemand, che racconta tutta la storia di, la “mamma coraggio” da anni in prima linea per rivendicare il diritto alle cure della figlia, affetta da malattia rara.Un’opera di documentazione puntuale e completa, che non scade nel sentimentalismo né su quel tipo di denuncia sterile che non lascia spazio alla proposta, che ci permette di capire non solo il calvario che vivono le famiglie i cui figli, il più delle volte giovanissimi, si scoprono affetti da una malattia rara, ma anche qual è lo stato delle cose dal punto di vista sanitario, istituzionale attraverso il contributo dell’assessore regionale della salute, Giovanna Volo, ma anche rispetto a cosa si può e cosa si dovrebbe fare sul fronte giuridico.Il docufilm sarà presentato e proiettato alle 10:00 di lunedì 26 Febbraio 2024 nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni alla presenza della protagonista del docufilm,, presidente del Cosmann, il Comitato regionale per le malattie rare neurologiche e neurochirurgiche, e della regista, Veronica Femminino. Modererà il giornalista Manlio Viola per SiciliaOnDemand.L’evento fa parte delle iniziative promosse in Sicilia in occasione della “” che si celebra ogni anno il 28 febbraio.