16 MILLIMETRI ALLA RIVOLUZIONE - Al cinema dal 25 febbraio

23/02/2024, 09:55

L'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico è lieto di annunciare che il film documentario "" di Giovanni Piperno, sarà distribuito da Wanted e uscirà nelle sale italiane a partire dal 25 febbraio 2024.L'opera, una produzione dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico con il contributo di struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e con la collaborazione di Rai Teche - è un’indagine sull’eredità del PCI e un atto d’amore per il cinema militante.Cos’ha significato essere comunisti e cosa può ancora significare? Cosa rimane oggi, a più di trent’anni dalla svolta della Bolognina, dell’esperienza di milioni di iscritti al PCI che hanno provato a trasformare sé stessi e il mondo? È da questi interrogativi che il film si pone come obiettivo quello di riportare alla luce pagine preziose di "Un cinema di tanti per tanti” come dichiara nel film Cesare Zavattini, che dell'AAMOD fu il primo presidenteProtagoniste indiscusse della pellicola sono Luciana Castellina, storica dirigente comunista e fondatrice del Manifesto, e le immagini prodotte per il Partito Comunista tra gli anni '50 e gli '80 da grandi registi italiani." nasce da un’idea di Giovanni Piperno e Luca Ricciardi - che ha curato anche la produzione - è stato scritto insieme ad Alessandro Aniballi e montato da Paolo Petrucci, con le musiche di Valerio VigliarIl programma delle proiezioni sarà accompagnato da incontri e dibattiti in diverse città d'Italia.Questo il calendario:ABRUZZO03/03 a Pescara, Sant'AndreaCAMPANIA22/03 a Napoli, AstraEMILIA-ROMAGNA26-27-28/02 a Bologna, Europa26-27-28/02 a Bologna, Nosadella28/02 a Ferrara, Sala Estense27-28/02 a Forlì, Saffi27/02 a Modena, Sala Truffaut26/02 a Piacenza, Nuovo Jolly26-27/02 a Puianello EdenFRIULI-VENEZIA GIULIA26-27-28/02 a Trieste, NazionaleLAZIO01-02/03 a Roma, Farnese26-27-28/02 a Roma, Nuovo AquilaLIGURIA26-27-28/02 a Genova, FilmclubLOMBARDIA27/02 a Bergamo, Auditorium29/02 a Brescia, Nuovo Eden25-26-27-28/02 a Milano, Anteo27/02 a Milano, Arlecchino25/02 a Milano, BeltradeMARCHE26/02 ad Ancona, Azzurro27-28/02 a Fano, Masetti26-27-28/02 a Pesaro, Solaris27-28/02 a Senigallia, GabbianoPIEMONTE27-28/02 a Ivrea, Politeama26-27-28/02 a Torino, Fratelli MarxSICILIA15/04 ad Agrigento, Ciak16/04 a Palermo, Rouge et NoirTOSCANA26/02 a Pisa, Triglia26/02 a Prato, TerminaleUMBRIA27-28/02 a Terni, PoliteamaVENETO5/03 a Venezia, Giorgione