09/02/2024, 11:13

Il 2024 si apre per Marche Film Commission con uno dei festival più importanti del mercato europeo del cinema, il, quest’anno giunto alla 74esima edizione.Di particolare interesse per il mercato nazionale, questa edizione vede l’Italia come “”. L’iniziativa darà la possibilità agli operatori del settore di concentrare l’interesse sull'industria cinematografica italiana grazie allo speciale focus sulle eccellenze delle produzioni italiane e momenti di networking con produttori, distributori, investitori ed esperti del settore.Oltre ai consueti appuntamenti di confronto e promozione nell’ambito delle attività organizzate da Italian Film Commissions, Marche Film Commission presenta alla Berlinale "" un documentario che racconta l’incredibile avventura della scuderia di Formula 1 marchigiana "Andrea Moda" che negli anni '90, da un piccolo paese in provincia di Fermo, Monte San Pietrangeli, si avventurò nel grande Circus automobilistico mondiale. La docu-serie, che svela retroscena e leggende di quello considerato come il peggior team della storia della Formula 1, sarà presentata in anteprima internazionale a Berlino nella prestigiosa cornice dele dell’in presenza degli autori e registi Massimiliano Sbrolla, Cristiano Coini e Giordano Viozzi. Il progetto è stato sostenuto da Regione Marche e Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura (Bando produzioni audiovisive regionali 2022-2023) e un teaser era già stato presentato l'anno scorso da Marche Film Commission alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, insieme ad altri lavori regionali "work in progress".L’evento si aggiunge a quelli già sostenuti da Marche Film Commission che ha promosso le anteprime in prestigiose rassegne come quelle di Roma, Torino e ora Berlino, di tre dei di sette progetti marchigiani presentati a Venezia nel 2023.Così raccontano la nascita del progetto i tre registi e autori: "."Il documentario sarà proiettato anche questo fine settimana a Civitanova Marche con un doppio appuntamento al Cinema Rossini: sabato 10 febbraio 2024 alle 21.15 e domenica 11 febbraio alle 17.30 (costo del biglietto 10 euro già in vendita sul circuito Vivaticket).” afferma, presidente di Fondazione Marche Cultura. ""." - commenta, responsabile di Marche Film Commission. “”.