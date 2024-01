CIAK D'ORO 38 - Premi a Paolo Cortellesi e Matteo Garrone

20/01/2024, 22:39

E’, dominatrice della stagione cinematografica con il suo, la vincitrice del2023 del Cinema italiano, il, giunti alla 38esima edizione.Ille č stato assegnato per il soggetto, la sceneggiatura, l’interpretazione, la regia, che per lei č anche un esordio, di un film che “ha saputo coinvolgere e stupire, affascinare e far riflettere, rilanciando il nostro cinema grazie agli oltre cinque milioni di spettatori raccolti - primo incasso del 2023 nel nostro Paese - e andando oltre la pura fruizione per divenire un tema di discussione e condivisione grazie alla capacitŕ di illuminare con originalitŕ, misura, creativitŕ, che in alcuni momenti diventa poesia, un tema chiave della convivenza civile come i rapporti tra i generi e la violenza domestica”." - si legge ancora nelle motivazioni del premio - "”.č andato il”.Sabato 20 gennaio 2024 la consegna dei due premi nella Galleria del Cardinale Colonna, a Roma, nel corso di un cocktail in onore dei vincitori al quale hanno preso parte anche i finalisti dei, qualificatisi nelle nove categorie previste, al termine del primo turno di votazioni, svoltosi dall’8 al 13 gennaio e nel corso del quale č stata raccolta sul sito ciakmagazine.it la stupefacente cifra di 133 mila voti!, infatti, mantengono la caratteristica di unico, grande premio popolare al cinema italiano votato direttamente dal pubblico. Ad assegnarli, nelle nove categorie principali, sono infatti gli appassionati, votando il Miglior film drammatico, la Migliore commedia, la Migliore regia, il Miglior attore e la Migliore attrice protagonisti, oltre alla Migliore canzone originale in un film e all’attore o attrice Rivelazione dell’anno, senza distinzione di genere. L’ottava categoria č il Miglior esordio alla regia. La nona, la Migliore locandina, il premio al poster per il cinema, spesso decisivo per catturare l’attenzione su un titolo.In gara i film italiani usciti dall’1 novembre 2022 al 30 novembre 2023 (gli scorsiavevano considerato i titoli fino al 30 ottobre dello scorso anno).Anche quest’anno isi svolgono in collaborazione con Sky Tg24, il canale all news indipendente diretto da Giuseppe De Bellis, che racconterŕ i Ciak d’oro attraverso speciali e interviste ai protagonisti, che avranno spazio anche sul sito skytg.24.it, oltre che su ciakmagazine.it, e sugli altri siti del gruppo Ciak, come Ciak Generation.Le votazioni per le finali si svolgeranno dal 21 al 24 gennaio 2024, ripartendo da zero, nella votazione che sancirŕ i vincitori dei. Quest’anno č possibile votare una sola volta al giorno, indicando ogni volta fino a tre preferenze per ogni categoriaAiseguiranno in febbraio quelli ai migliori interpreti non protagonisti, alle sceneggiature, ai produttori, ai direttori della fotografia e agli altri protagonisti nelle cosiddette categorie “tecniche”, a giudizio di una giuria di 200 giornalisti di spettacolo e critici di cinema.