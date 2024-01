CASTELROTTO - Al cinema dal 10 febbraio

18/01/2024, 13:50

A partire dal 10 Febbraio 2024 sarà possibile vedere al cinema il film "", opera prima del regista marchigiano Damiano Giacomelli, presentato in anteprima assoluta al Torino Film Festival lo scorso novembre con il sostegno di Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission.Dopo la partecipazione in selezione ufficiale al Torino Film Festival, il film continua un fortunato percorso di selezioni ai festival italiani. Dopo il Fabrique du Cinema Awards di Roma, arriva anche la ventiquattresima edizione del Sudestival, in Puglia. In entrambi i casi "" è stato selezionato come una delle opere prime italiane più interessanti dell'annata.La distribuzione nazionale nelle sale seguirà una suddivisone territoriale che prevede l’uscita nel mese di febbraio prima nelle Marche e successivamente a Roma. Il percorso di proiezioni continuerà fino all'estate coprendo il resto d'Italia." – afferma il regista- "".Alle anteprime nelle Marche, promosse con la collaborazione di Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission, parteciperanno il regista Damiano Giacomelli, l'attore protagonista Giorgio Colangeli, (uno degli attori principali di “di Paola Cortellesi) e altri membri di cast e troupe, tra cui Denise Tantucci (che parteciperà alle proiezioni a Senigallia, Fano e Pesaro) e Antonella Attili (che interverrà a Cupra Marittima, Fermo, Macerata e Civitanova Marche).Le date e gli appuntamenti nelle Marche sono i seguenti:Anteprime con cast e troupeSabato 10 febbraio ore 16.00 - CUPRA MARITTIMA Cinema MargheritaSabato 10 febbraio ore 17.00 – FERMO Cinema Super8Sabato 10 febbraio ore 18.45 – FERMO Sala degli ArtistiDomenica 11 febbraio ore 17.30 – MACERATA Multiplex 2000Domenica 11 febbraio ore 21.25 – CIVITANOVA MARCHE Cinema CecchettiLunedì 12 febbraio ore 21.00 – ANCONA Cinema AzzurroLunedì 12 febbraio ore 21.15 – SENIGALLIA Cinema GabbianoMartedì 13 febbraio ore 21.00 – PESARO Cinema SolarisMartedì 13 febbraio ore 21.15 – FANO Cinema MasettiCiascuno dei cinema coinvolti programmerà poi il film nelle settimane successive, fino alla fine di febbraio:CUPRA MARITTIMA Cinema Margherita – in programmazione dal 15 al 28 febbraioFERMO Cinema Super8 – in programmazione dal 15 al 21 febbraioFERMO Sala degli Artisti – in programmazione dal 22 al 28 febbraioMACERATA Multiplex 2000 – in programmazione dal 15 al 27 febbraioCIVITANOVA MARCHE Cinema Cecchetti – in programmazione dal 15 al 19 febbraioANCONA Cinema Azzurro – in programmazione dal 22 al 28 febbraioSENIGALLIA Cinema Gabbiano – in programmazione dal 19 al 28 febbraioPESARO Cinema Solaris – in programmazione dal 19 al 28 febbraioFANO Cinema Masetti – in programmazione dal 19 al 28 febbraioFesta per l’uscita del film: sabato 10 febbraio ore 20.30 presso il Borgo di Torchiaro (Ponzano di Fermo) è prevista una festa per l’uscita nelle sale del film.arriverà poi nelle sale romane a partire dal 17 febbraio 2024. Per aggiornamenti sulle date e i cinema interessati è possibile controllare il sito www.yukfilm.com/castelrotto-al-cinema/ in continuo aggiornamento.