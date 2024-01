VISIONI SARDE NEL MONDO - Iniziata la nuova edizione della rassegna itinerante

17/01/2024, 10:21

È partita da Perugia la nuova edizione della rassegna itinerante "".L'Associazione Culturale Shardana si è guadagnata il privilegio della prima assoluta inserendo alcuni cortometraggi nella manifestazione "" organizzata il 14 gennaio in località Montebello, per chiamare a raccolta i soci e amici all'insegna dello sport, del cinema e della buona tavola.Dopo Perugia la rassegna di cinema itinerante farà tappa, il 25 gennaio, a Istanbul e il 27 ad Algeri e a Borore. Si sono, intanto, già prenotati: Il Cairo, Oslo, Lugano e Amburgo all'estero; Roma, Milano, La Spezia, Ostia, Biella, Genova, Fiorano Modenese, Vercelli, Livorno, Udine, Bologna, Rivoli, Gorizia, Bollengo, Belluno, Parma, Rovereto, Bareggio, Mestre, Portoferraio, Trieste, Alessandria, Civitavecchia, Vercelli e Prato nella penisola; Sassari, Sedilo, Luogosanto, Villa Verde e Luras in Sardegna.", in questo 2024 alla sua decima edizione, è un progetto ormai consolidato che nasce per volontà della Cineteca di Bologna. Anche quest'anno gode del contributo di Sardegna Film Commission, del preziosissimo lavoro distributivo curato dal Circolo Sardi Torino "Antonio Gramsci" e dell'Associazione "Visioni da Ichnussa" di Bologna.La rassegna rimane così fedele alla sua missione iniziale: quella di raccontare la Sardegna attraverso il cinema e di far conoscere i suoi giovani registi fuori dall’isola utilizzando la formidabile rete fornita da Società Dante Alighieri, Istituti Culturali all’estero, Comites e Circoli sardi disseminati nei vari continenti. Da dieci anni ha preso corpo un’avventura distributiva che porta il cinema sardo in ogni angolo del pianeta.Ai nastri di partenza nove titoli: "" di Joe Juanne Piras; "" di Michela Anedda; "" di Nicola Camoglio; "" di Gianni Cesaraccio; "" di Francesco Tomba, Chiara Tesser; "" di Daniele Arca; "" di Ludovica Zedda; "" di Gabriele Brundu e "" di Francesco Piras.