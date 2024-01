LA PERFEZIONE - Lo scricciolo e l'abusivo

02/01/2024, 19:56

Duccio Ricciardelli



Camilla Costa una giovanissima donna di successo. Pensa solo al lavoro, nella sua vita non c spazio n per i sentimenti n per approfondire le amicizie. Vive in maniera milanese, super lavoro e quasi nessuno spazio per lo svago. In cerca di denaro per partecipare ad un grosso investimento, Camilla costretta ad andare in Puglia durante le feste natalizie, per vendere il casale di famiglia e procurarsi la somma necessaria. Ma qui si inserisce l'arrivo inaspettato di Gabriele, che far precipitare la trama in un intricato ma purtroppo poco convincente plot da commedia all'italiana." stato girato nel borgo di Presicce-Acquarica, anche con l'aiuto degli abitanti del luogo e vuole essere, secondo le note di regia dell'autore, un omaggio al cinema di Francesco Nuti. Il film cerca di ritrovare infatti i clich nutiani dell'amore tra un uomo ed una donna che si odiano a morte all'inizio e che per poi finiscono per amarsi. Si sceglie, inoltre, di girare in location attrattive e romantiche e si conclude, sempre molto "nutianamente", con un pezzo musicale, cantato dallo stesso attore protagonista e anche regista del filmIl film a livello di scrittura regge durante la prima parte, quando Camilla e Gabriele si stanno conoscendo, ma dalla seconda met del lavoro, tutta la narrazione diventa confusionaria, lenta e poco accattivante. Degna di segnalazione la recitazione, sempre convincente e "in parte", dinei panni della protagonista Camilla.