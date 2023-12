GELSOMINI FILM FESTIVAL 2 - A Roccella Ionica dal 20 al 22 dicembre

18/12/2023, 11:42

Roccella Ionica si appresta ad ospitare la seconda edizione del2023, un evento che va oltre la semplice celebrazione del cinema, proponendosi come un'immersione completa nell'arte e nella cultura. Organizzato con passione dalla Scuola Cinematografica della Calabria, il festival si svolgerà dal 20 al 22 dicembre 2023, grazie al patrocinio della Calabria Film Commission e alla preziosa collaborazione del Comune di Roccella Ionica.Una delle perle dell'evento sarà l'happening artistico "", curato con maestria da Bernardo Migliaccio Spina e realizzato con creatività dagli allievi della SCC. Questo viaggio sensoriale coinvolgerà il pubblico mercoledì 20 alle 17:00 e venerdì 22 alle 16.30 in un'esperienza unica e stimolante presso Palazzo Bottari situato nel borgo di Roccella. L'happening, aperto a gruppi di 10 persone ogni mezz'ora, promette un coinvolgimento profondo e suggestivo.Il programma del festival abbraccia spettacoli dal vivo e proiezioni coinvolgenti, con un'aggiunta imperdibile. Mercoledì alle 20.15, l'ex Convento dei Minimi ospiterà lo spettacolo teatrale "" di Saverio Tavano: Francesco Gallelli, Annamaria De Luca e Fabrizio Pugliese interpreteranno la vicenda di un giovane affetto da disturbi e ossessionato dal rapporto con la religione. Cinque cortometraggi, selezionati tra i migliori prodotti cinematografici sostenuti dalla Calabria Film Commission, saranno proiettati giovedì 21 alle 18.30 all'ex Convento dei Minimi, offrendo una vetrina al talento locale: "" di Emanuela Muzzupappa, "" di Domenico Pisani, "" di Andrea Belcastro, "" di Angelo Urbano, "" di Antonio La Camera, concorreranno al premio per Miglior Cortometraggio e Miglior Interpretazione assegnati da una giuria composta dagli allievi della Scuola Cinematografica della Calabria. "", tratto dalla commedia di Harold Pinter, curato con maestria da Francesco Aiello e gli allievi della SCC, il 21 alle 17.30 presso Palazzo Bottari porterà sul palco una performance che unisce talento e creatività. Venerdì 22 alle 22.30 all'ex Convento dei Minimi, la proiezione del docufilm "", diretto da Giuseppe Gagliardi con la partecipazione speciale di Peppe Voltarelli, sarà un momento di narrazione cinematografica originale ed indimenticabile.Iloffre l'opportunità unica di incontrare figure di spicco del panorama cinematografico. Mercoledì 20 alle 16.00 presso l'ex Convento dei Minimi, il regista reggino di fama internazionale,, terrà una masterclass, rivelando gli intricati dettagli del suo processo creativo. La sera del 20 alle 21.00 la proiezione del docufilm "", presentato alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, offrirà al pubblico l'opportunità di immergersi nella bellezza e nel mistero dei Bronzi di Riace, guidati dallo sguardo sensibile e innovativo di Mollo e della coregista Alessandra Cataleta.Giovedì alle 21.00 presso l'ex Convento dei Minimi, l'incontro conpromette di essere una serata di confronto e ispirazione, approfondendo la sua carriera e offrendo uno sguardo esclusivo ad alcune scene del docufilm presentato allo scorsa edizione del Torino Film Festival, "i"; il focus su Calopresti proseguirà anche in seconda serata con la proiezione del docufilm "" sulla vita di Marco Pannella.Un momento di particolare eccitazione sarà l'anteprima del videoclip, realizzato con gli attori della Scuola Cinematografica della Calabria, "" di: venerdì 22 alle 21.00 presso l'ex Convento dei Minimi l'artista, già noto per la sua carriera musicale e la partecipazione in "r", sarà presente per introdurre personalmente questo lavoro esclusivo.Mercoledì 20 alle 17.00 presso l'ex Convento dei Minimi, i docenti della Scuola Cinematografica offriranno una lezione aperta dedicata ai bambini. Mentre Giovedì dalle 17.00 i docenti SCC offriranno ad adolescenti e adulti uno sguardo approfondito sulle pratiche e le teorie della recitazione cinematografica e teatrale.Le serate saranno condotte dalla giornalista Maria Teresa D'Agostino.Ilè un omaggio all'arte cinematografica e alla creatività locale, guidato con passione dalla Scuola Cinematografica della Calabria, che ha già fatto brillare Siderno Superiore nell'edizione precedente.