W MUOZZART! - Terminate le riprese del film di Beppe Cino e Sebastiano Rizzo

07/12/2023, 15:06

Sabato scorso, 2 dicembre 2023, sono terminate le riprese del film prodotto da Serena Porta per la pugliese KRAKEN Srl, film scritto dal M° Beppe Cino per la regia di Sebastiano Rizzo, produttore esecutivo Corrado Azzollini.La trama si sviluppa tutta in una sola domenica, dal mattino alla notte. Tommaso (Michele Venitucci), pesce piccolo della criminalità in fuga, e Justine (Clara Ponsot), una ragazza francese a caccia del suo ex, sono on the road. I due, si incontrano per caso in una stazione di servizio e si mettono in viaggio verso Giovinazzo, paese d’origine di Tommaso e dell’ex boy friend di Justine, Rocco.Lei, a caccia, non troverà né Rocco né sue notizie; lui, in fuga, non riceverà aiuto da parenti e amici. Durante la notte. Justine lascia Tommaso nella stessa stazione di servizio dove si sono conosciuti. Ed ecco che nel buio qualcuno spara." si caratterizza come un noir ambientato nel meridione d'Italia, in specie nella città di Giovinazzo, ed è stato girato fra questo comune e quelli di Molfetta, Terlizzi e Bisceglie, tenendo così fede alla vision della produzione che è quella di promuovere il territorio e le storie che raccontano di questa terra anche attraverso l’impiego di professionisti pugliesi. Come dichiara, infatti, la produttrice, "". Produttore esecutivo del film è Corrado Azzollini, con oltre trenta titoli all'attivo come produttore, tra opere audiovisive e cinematografiche quali, ad esempio, Tulipani, Amore, Onore e una Bicicletta, Questa notte parlami dell'Africa e Gli agnelli possono pascolare in pace.Il film è prodotto con il contributo di Apulia Film Commision e Regione Puglia (a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020) e sarà distribuito dalla DRAKA Distribution. Le riprese si sono svolte con il patrocinio ed un importante sostegno logistico da parte dei comuni di Giovinazzo e Molfetta.Il cast comprende gli attori(noto al grande pubblico per le partecipazioni alle serie TV R.I.S. 3, Delitti imperfetti nei panni del tenente Rinaldi, e Codice Rosso in onda su canale 5; Diritto di difesa e Un medico in famiglia, in onda su Rai 2, Tulipani Amore, Onore ed una Bicicletta, film diretto dal Premio Oscar Mike Van Diem),(in Bus Palladium di Christopher Thompson, poi nel film Gli infedeli nell’episodio Lolita diretto da Éric Lartigau. Nel 2012 esordisce in Italia come protagonista femminile al fianco di Riccardo Scamarcio nel film Cosimo e Nicole di Francesco Amato),(fra le cui partecipazioni cinematografiche i film: Scugnizzi, di Nanni Loy, Fratelli coltelli, di Maurizio Ponzi, Gallo cedrone, di Carlo Verdone e LaCapaGira, di Alessandro Piva; per la televisione: Il giudice Mastrangelo, di Enrico Oldoini, Radici, di Franco Salvia e le sei stagioni della serie Catene, dal 2000 al 2008), "" (per il cinema, in Il mostro e Pinocchio di Roberto Benigni, Nomi e cognomi di Sebastiano Rizzo e Il grande spirito di Sergio Rubini; per la TV in La squadra di Enrico Oldoini, Squadra antimafia 2 di Beniamino Catena, R.I.S. 3, Delitti imperfetti di Francesco Micciché, I delitti del bar Lume di Eugenio Cappuccio e Le indagini di Lolita Lobosco, regia di Luca Miniero),(2002 Palazzina Laf, regia di Michele Riondino; 2015 La pazza gioia, regia di Paolo Virzì; 2022 Il maresciallo Fenoglio, regia di Alessandro casale; 2022 Le indagini di Lolita Lobosco 2, regia di Luca Miniero).