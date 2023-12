GUERRIERO DI CAPESTRANO - Il 13 dicembre al Cinema CityLife Anteo di Milano

05/12/2023, 18:36

Mercoledì 13 Dicembre 2023 alle ore 19.30 il Cinema CityLife Anteo di Milano sarà il palcoscenico ideale per svelare i retroscena più intriganti sul ritrovamento e autenticità della statua più antica dell'arte italica, il “”.Dopo il debutto di successo del docufilm “” nel febbraio ‘22, il registatorna a Milano, nelle stesse sale cinematografiche, per presentare il suo ultimo film.Il film offre uno sguardo approfondito sulla storia di questa statua straordinaria, ritrovata nel 1934 e recentemente inserita nello stemma della Regione Abruzzo. Un viaggio attraverso il VI secolo a.C., ricco di mistero e fascino, che solleva domande e richiede chiarezza sulla vera storia di questo reperto archeologico unico., regista e giornalista abruzzese, conduce un'indagine accurata e appassionante, esplorando ogni aspetto del ritrovamento e analizzando le caratteristiche uniche della statua. Attraverso documenti inediti e approfondite indagini, il film presenta una prospettiva sorprendente sulla realizzazione della statua, con un finale che lascerà il pubblico senza fiato." - spiega il regista- "".La serata sarà presentata dal noto critico cinematografico Auro Bernardi, insieme al Prof. Marco Eugenio di Giandomenico, critico d'arte contemporanea e docente all'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. Tra gli ospiti anche la dottoressa Silvia Motta, astrofisica ed archeoastronoma, e il professor Stefano Basilico, collaboratore della pagina web "Narrare di Storia". Il regista Alessio Consorte sarà presente in sala per condividere la sua prospettiva unica e avvincente.Un evento imperdibile per gli amanti della storia, della cultura e del mistero, che promette di svelare i segreti nascosti di uno dei reperti più affascinanti dell'antichità italiana.